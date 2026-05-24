草嶺石壁森林療癒 首度結合醫學研究

雲林縣府結合精準醫學研究，邀請55歲以上女性進行自然處方箋體驗計畫。圖為示意圖。（雲縣府提供）

針對肌少症預防 台大雲林分院邀36名逾55歲女性參加人體試驗

雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁地區，以當地獨有地景特色打造五一六公頃的森林療癒基地，每年上看八十萬人次造訪，縣府今年首度結合精準醫學研究，邀請五十五歲以上女性參加人體試驗，五月廿五日至七月十七日展開計畫，完成十六次體驗，可獲九千元交通費。

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文觀處長謝明璇表示，二〇二〇年針對海拔一六五〇公尺草嶺石壁地區，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點打造「森林療癒基地」，成功帶動觀光人潮，更獲世界竹組織認證為台灣第一個竹地標城市。

每週兩次 進行漫行、呼吸等課程

謝明璇表示，因應高齡社會，推動健康促進與森林療癒觀光，已邀卅六名五十五歲以上女性參與研究，針對肌少症的預防，透過專業檢測及森林療癒體驗進行研究，特別結合台大雲林分院專業團隊，由森林療癒師帶領參與者每週兩次前往草嶺石壁森林療癒園區，透過森林步道漫行、呼吸調節、舒緩運動及自然感官體驗等課程，在吸收芬多精與感受自然療癒氛圍的同時，提升心肺功能與肌力。

吸收芬多精 提升心肺功能與肌力

副縣長陳璧君表示，縣府請台大森林團隊進行環境監測，調查後發現負離子含量高達每立方公分一八四四〇個，也與南韓國立忠南大學簽訂合作備忘錄，針對森林療癒進行合作。

完成研究後 下半年舉辦國際論壇

陳璧君表示，此次為首度以基地進行人體試驗，完成研究後預計在下半年舉辦國際論壇，更規劃會與國家高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，希望可以與中央共同開出綠色處方箋。

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