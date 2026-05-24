台南安平運河鳳凰花開 限定版單車遊

台南運河畔鳳凰花開，美極了。（記者洪瑞琴攝）

整條河岸染成火紅花海 成初夏熱門景點之一

台南安平運河沿岸的鳳凰花陸續盛開，整條河岸被火紅花海染成一片鮮豔景色，美到讓人忍不住停下腳步拍照，最近不少民眾到運河邊散步、騎車打卡，也讓這條「限定版鳳凰花單車道」成為初夏最熱門景點之一。

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路線平坦好騎 適合親子、情侶出遊

南市交通局特別推薦單車路線從運河南岸出發，沿途可以一路欣賞滿開的鳳凰木，再經過浪漫的「望月橋」跨越運河騎到北岸，不時還能看見花瓣隨風飄落，氣氛超有電影感，最後一路延伸到安億橋與安平遊憩碼頭，整段路線平坦好騎，不管是親子、情侶還是朋友出遊，都能輕鬆享受悠閒。

除了鳳凰花景超吸睛，也可以順遊騎進市區像是國華街美食、海安路藝術街景、神農街老屋風情、永福路蝸牛巷，以及台南國家美術館、司法博物館等，白天騎車賞花，晚上吃美食，來趟超有台南味的小旅行。

黃偉哲邀民眾 體驗不一樣城市魅力

台南市長黃偉哲昨日特地騎著YouBike體驗這條路線，他表示，初夏的台南天氣溫暖舒服，很適合低碳旅遊，而現在剛好碰上鳳凰花最漂亮的時候，形成只有這個季節才看得到的限定風景，希望大家趁著花期來台南感受不一樣的城市魅力。

周邊YouBike站點無縫接駁 還車方便

交通局長王銘德表示，近年來強化路線周邊YouBike站點的無縫接駁，民眾不論搭公車或自行開車前往，都能在「民生路臨時停車場站」、「運河星鑽停車場」或「正生公園停車場」附近租借YouBike 2.0，直接開騎超方便，沿線YouBike站點密集，還車方便，不用擔心找停車位問題。

交通局表示，今年剛好是台南運河通航百年，持續打造更友善的騎乘環境，目前台南全市已有七〇五處YouBike站點、七八〇〇輛公共自行車投入服務，其中YouBike 二．〇Ｅ電輔車比例更是六都最高，民眾只要拿出市民卡、TPASS、悠遊卡、一卡通，或直接手機掃碼，就能輕鬆租車。

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