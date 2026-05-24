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    首頁 > 生活

    《時隔81年》重返「彰化飛行場」 101歲日本飛行員落淚

    2026/05/24 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    年101歲增田81年前穿軍服的照片。（記者劉曉欣攝）

    年101歲增田81年前穿軍服的照片。（記者劉曉欣攝）

    跑道不復見 僅剩已列歷史建築防空塔 增田正心中感動滿溢

    暌違八十一年，一〇一歲日本陸軍飛行員增田正昨天重返「彰化飛行場」，雖然跑道已不復見，但再次看到已列入歷史建築的防空塔，讓他感動得掉下眼淚。增田正表示，當年他在台灣只待了短短一年，就因二戰結束返回日本，百歲之齡重遊舊地，所有青春回憶都回來了。

    拿出19歲穿軍裝照片對照

    增田正在兩個女兒陪同下來台，由福興鄉公所與學者專家等人員帶領，走訪位於福興鄉的「彰化飛行場」的番婆與外埔防空塔，增田正因為從小想開飛機，所以考入飛行學校自願從軍，十九歲來台先進入第三鍊成飛行隊，再編入「誠第一一四飛行隊」（特攻隊），他曾經駕機到沖繩，等候命令以戰機攻擊美國軍艦。

    不料增田正在駕駛戰機起飛時，因為輪子卡在跑道坑洞，導致戰機掉下來，他因此受傷住院無法出勤，戰機也無零件可修，最後他被送回台灣，等到二戰結束返回日本，曾經在日本的區公所工作。昨天他看到番婆、外埔防空塔時，拿出年輕穿軍裝的照片，心裡非常感動，忍不住掉下了眼淚。

    與福興耆老唱日文歌謠

    福興鄉公所特別安排鄉內一〇一歲耆老謝正榮歡迎增田正，兩人開心用日文交談，還一起唱起了日文童謠與歌曲。

    福興鄉長蔣煙燈表示，「原彰化飛行場防空塔」是台灣史與社區營造重要據點，昔日文獻並無日本飛行員來訪的資料，這次在王章凱、今出淳一、八卷聰與二十一世紀不動產文教基金會共同努力下，讓飛行場不只是鄉間長輩口中的民間傳說，而是真人見證的歷史篇章。

    一〇一歲日本飛行員增田正（右二）重返「彰化飛行場」防空塔。（記者劉曉欣攝）

    一〇一歲日本飛行員增田正（右二）重返「彰化飛行場」防空塔。（記者劉曉欣攝）

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