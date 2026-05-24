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    首頁 > 生活

    南投青茶賽 青農王冠偉靠1茶樣奪特等獎

    2026/05/24 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投市青山茶春茶比賽 ，年輕茶農王冠偉（中）獲烏龍組特等獎。（記者張協昇攝）

    南投市青山茶春茶比賽 ，年輕茶農王冠偉（中）獲烏龍組特等獎。（記者張協昇攝）

    南投市農會舉辦青山茶春茶比賽，結果揭曉，廿三日於微熱山丘舉行頒獎典禮，新品種組由女茶農莊佩君蟬聯特等獎；烏龍組特等獎則由年輕茶農王冠偉獲得，家中三代務農種茶的他，今年只報名一支茶樣即拿下特等獎。

    南投市青山茶春茶競賽分為新品種組及烏龍組，今年交件數量分別為四十九件、七十件。

    農業部茶改場中部分場助理研究員簡靖華指出，今年春茶生長期間因降雨量偏少，導致茶芽生長速度較慢，採收期稍有延遲，參加件數也較少，但因採收製茶時氣候正常，加上農民製茶烘焙時能夠依據天候、氣溫、溼度等條件修正與精進，對於整體春茶香氣及滋味還是有加分效果，茶樣品質與往年相較沒有明顯落差。

    首度獲得烏龍組特等獎的青農王冠偉，從小在福山里土生土長，家裡有二甲地茶園，三代務農種茶。王冠偉表示，他從二〇一八年開始學習製茶，邊做邊學，逐漸對自己製作出來的茶葉有信心，今年只挑選一支茶樣參賽就獲得特等獎，讓他相當高興，他說，青山茶因種在低海拔、葉片薄，製茶焙火時必須控制好溫度與時間，除了技術、經驗，也很考驗耐心。

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