台中「床墊長城」 議員批高溫易燃藏危機

潭子清潔隊廢棄床墊綿延約六百公尺，民代擔心夏季高溫危及公共安全。（記者張軒哲攝）

逾3千張廢床墊破舊、髒污 內含泡棉超危險 環保局：會多澆水降

台中潭子清潔隊堆逾三千張廢床墊的「床墊長城」，環保局預計十一月前處理完畢，引起各界質疑；記者現場直擊，大批床墊堆出一層樓高的床墊牆，綿延約六百公尺，床墊堆置凌亂，不少顯得破舊、髒污，有的甚至竄出雜草；市議員周永鴻與蕭隆澤痛批，恐成老鼠天堂，尤其夏季高溫，床墊內含泡棉等易燃材質，大量堆積恐有起火等公共安全疑慮；環保局指出，將加緊去化處理，過度期間會多澆水降溫。

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11月才能清完 市府被批決策無能

近期各界致力清消環境防堵漢他病毒疫情，潭子清潔隊卻被爆出現床墊長城，市府竟要等到十一月前才能清理完，記者直擊逾三千張廢床墊被堆置在清潔隊回收場暫置區，長約六百公尺的「床墊長城」場面驚人，部份路段兩側均有床墊牆，破舊、髒污的床墊堆放凌亂，有的甚至竄出雜草。

周永鴻與蕭隆澤指出，環保局因標案流標竟放著大堆床墊八個多月不管，直到被外界發現才急著重新委外機械破碎，夏季高溫將至，床墊內含泡棉等易燃材質，大量堆積在戶外更有公共安全疑慮，這就是盧市府典型的上級決策無能、累死基層。

農地廢樹枝須自費清運 農民抱怨

此外，台中垃圾及廚餘去化不力，出現垃圾太空包、「床墊長城」，連農地廢樹枝處理也擺爛，市議員楊典忠表示，有農民整地清出廢樹枝，清潔隊稱是「農業廢棄物」不能免費清運，農業局請農民自己買破碎機再申請補助，廢樹枝堆如小山，半年來等不到人協助清運，台中市空有三處綠資材中心，竟連廢樹枝也有家戶及農業之別，長在農田旁的廢樹枝就無法協助載運進綠資材中心，農民須自掏腰包請人清運或買破碎機，這種僵化制度擺明逼民眾違法偷燒。

市長盧秀燕指出，會請局處連繫協助看是要購買破碎機，還是就地破碎做為肥料。

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