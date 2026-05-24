高雄法國生活節 體驗台法市集、音樂

法國生活節在高雄前晚於衛武營開幕，首日即吸引爆滿人潮，台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊等「期間限定」活動，昨、今兩天陸續登場。

行政暨國際處長張硯卿說，活動首日滿滿人潮，充分展現高雄市民對國際文化活動的高度熱情，誠摯邀請國內外朋友把握假日，到衛武營感受全台最具指標性的台法盛宴。

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行國處說明，週五傍晚開幕式迎來各國駐台代表齊聚一堂，展現高雄的國際號召力；舞台演出更由台灣歌手Jessie Lin率先登場，以充滿情感的嗓音演繹浪漫法式香頌；深受樂迷喜愛的法國樂團Kessada也重磅回歸，為現場帶來熱力四射的演出。

週六下午起由DJ Dungi Sapor 帶來動感節奏，台法混血爵士女伶張婷雅（Estelle Perrault）再次登台，以渾厚富磁性的嗓音引領聽眾沉醉於法式金曲中，法國音樂劇巨星John Eyzen也回歸獻唱。

昨、今兩天，涵蓋台法音樂、KOL講座、波麗露舞蹈工作坊、思辨夜市、法國小鎮講座，還有匯聚逾百個台法品牌的質感市集，都是生活節「期間限定」的獨家體驗，歡迎市民朋友把握機會走一趟衛武營，親身感受法國文化與生活魅力。

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