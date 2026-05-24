賴清德再提發放成長津貼 屏東鄉親歡呼

總統賴清德屏東市代天宮參香祈福，再提0到18歲每人每月將發放5千元的成長津貼。（記者羅欣貞攝）

總統賴清德昨天到屏東市代天宮參香祈福，他向熱情在現場守候的鄉親提到就職兩週年時宣布的「明年起零到十八歲每人每月將發放五千元的成長津貼」時，全場響起熱烈掌聲，帶著小朋友到場的鄉親更是大聲歡呼。

代天宮參香 呼籲該生小孩時就要生

賴清德表示，成長津貼政策，不限數目，沒有限一個家庭只有幾個小孩的額度，如果家裡有兒子媳婦，還是女兒女婿，可以提醒一下，時間到該生小孩就要生小孩。

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賴清德表示，政府不只是照顧孩子，長輩也要照顧，農民生活辛苦，過去農民有土地才能投農保，他當行政院長時改為只要實際耕作就可加入農保，以前農保沒有職業災害保險，現在也有了，以前農民沒有退休金，現在也有了，而且農民津貼也要提高，未來要讓退休農民領老農津貼每人一個月一萬元，國民年金也要提高，一個人每月領五千元。

賴清德強調，針對弱勢團體，行政院也提出六大生活津貼，包括低收入戶家庭、低收入戶兒童、低收入戶就學、中低收入老人、弱勢兒童少年等，六大生活津貼全面調漲符。

賴清德還說，針對中小企業，政府也要用一千億元，幫中小微企業及傳產轉型，企業賺錢，政府稅收增加，就可加倍照顧人民，希望大家要團結一起，支持國家、支持政府，讓日子越安定越好過。

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