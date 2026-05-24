枋山愛文芒果大豐收 文化節30日登場

快閃展售吸引民眾採買。（記者羅欣貞攝）

比正常產量多1成以上 甜度最高18度 規劃市集、藝人演出促銷

屏東縣今年愛文芒果大豐收，是近三年來產量最好的一年，重要產區枋山鄉將於本月三十日將舉辦「枋山愛文芒果文化節」，枋山鄉長羅金良、農會總幹事鄭慧玲等人，昨天帶著枋山愛文芒果到屏東市快閃展售，吸引不少消費者採買，成功為下週的文化節暖身。

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屏市快閃展售 有恐龍角色互動演出

枋山鄉長羅金良表示，枋山擁有得天獨厚的地理環境與氣候條件，所種植的愛文芒果香氣濃郁、果肉細緻、甜度高，每年都深受消費者喜愛，透過芒果節活動，不僅推廣在地農產，也希望讓更多民眾認識枋山的人情味與地方特色。

「消費者今年可以盡情吃愛文芒果！」，枋山鄉農會總幹事鄭慧玲指出，愛文芒果正常產量每公頃每年約十五公噸，去年受到氣候影響，只有正常產量兩成，今年不但恢復正常產量，而且還多出一至兩成，去年吃不到芒果的消費者，今年可以好好享用。

今年雨少果實偏小 約3百公克

鄭慧玲表示，目前芒果價格平穩，近三天均價，拍賣價格上價每公斤一一三元、中價每公斤七十三元、下價每公斤五十二元；今年因為雨量少，果實稍微偏小一點，往年平均一顆重約三百八十至四百公克，今年約在兩百至三百公克左右；拍賣市場測到最高甜度達十八度。

枋山鄉愛文芒果昨天在屏東太平洋百貨前快閃展售，現場安排沉浸式劇場開場、恐龍角色互動演出與創意啟動儀式，氣氛熱鬧。

枋山愛文芒果文化節將於五月三十日下午三點至晚上八點，在枋山鄉加祿村加祿加油站對面登場，活動內容包含精彩藝人演出、芒果市集、親子互動、闖關活動與舞台表演，卡司邀請實力派藝人張秀卿、陳言寧、彭佳霓接力演出，陪伴大家度過最具夏日氣息的芒果盛會。

屏縣愛文芒果大豐收，枋山鄉公所昨日在屏東市展售愛文芒果，為卅日的芒果文化節暖身。（記者羅欣貞攝）

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