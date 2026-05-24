燒蕃薯！熱到週四 高溫上看37度

昨日各地高溫，民眾經過街道，紛紛以手或扇子遮住陽光直射。（記者方賓照攝）

各地高溫、炎熱到週四！中央氣象署預報，受太平洋高壓增強影響，一直到週四各地天氣穩定，但高溫炎熱，特別是大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部卅七度左右高溫；另外，也要注意熱帶擾動的發展，可能增強為颱風。

氣象署預報員林定宜表示，今天到週四天氣相當類似，各地為晴到多雲、高溫炎熱，並特別點出在大台北、花東縱谷及中南部內陸，易有局部卅七度左右高溫。

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林定宜表示，未來這幾天降雨機率和範圍都很小，僅午後東北部及東部山區有零星短暫雷陣雨。他指出，昨起到週四會這麼高溫炎熱，主因是太平洋高壓增強、西南風有沉降作用，加上水氣不多、紫外線強，所以會非常炎熱。

週五變天 鋒面帶來降雨

「週五下一波鋒面影響，但不是梅雨季節典型的滯留鋒面」，林定宜表示，週五影響台灣的這波鋒面會讓中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區午後有零星短暫雷陣雨，且很快就通過。

林定宜提醒，要注意的是本週後半段期間，須特別留意菲律賓東南方海面的熱帶擾動發展，有可能增強為熱帶性低氣壓或是颱風，但因距離較遠、時間久，其強度和路徑仍需觀察。

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