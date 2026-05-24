為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    集電弓損壞釀誤點 台鐵5員工記過

    2026/05/24 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    今年三月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

    今年三月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

    今年三月廿七日，台鐵樹林至鶯歌間電力故障，造成逾百個列車班次誤點、累積延誤二萬多分鐘，直到隔天上午才修復，引發極大民怨。針對這場電力損壞導致大誤點事件，台鐵將五名員工記過、EMU900區間車更換最新的一體成形集電弓。

    三月廿七日當天上午八時卅七分，第八二〇一次EMU900區間車自樹林調車場出庫，一分鐘後，該輛列車的第六集電弓碳刷鎖固處與海側導肩脫離並翹起，碳刷與電車線發生推擠致集電舟變形，之後造成電車線垂落，新北市樹林到鶯歌站間因電車線沒電，導致雙線不通。

    台鐵公司當時成立一級應變小組，啟動新北市樹林到鶯歌間啟動公路接駁，並搶通西正線，採單線雙向行車，部分延誤過多的列車截短行駛；隔天廿八日清晨四時廿六分修復完畢並通電，恢復雙向通車。

    台鐵公司檢討事發經過，認為EMU900型電聯車第一代集電舟設計不良、強度不足、碳刷腐朽剝離，導致彈起而拉扯電車線；另外，司機員及隨車檢查員都未依規定巡查集電弓狀況；最後，運轉調度及資訊傳達都不良，致使列車嚴重誤點，五名員工記過、調職。

    目前EMU900型電車集電弓已更新為第3代一體成型集電弓，而EMU900型集電弓異常應變機制SOP，已完成司機員教育訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播