集電弓損壞釀誤點 台鐵5員工記過

今年三月27日，台鐵樹林到鶯歌間電力損壞，釀大誤點，直到隔天才修復。（記者吳亮儀翻攝）

今年三月廿七日，台鐵樹林至鶯歌間電力故障，造成逾百個列車班次誤點、累積延誤二萬多分鐘，直到隔天上午才修復，引發極大民怨。針對這場電力損壞導致大誤點事件，台鐵將五名員工記過、EMU900區間車更換最新的一體成形集電弓。

三月廿七日當天上午八時卅七分，第八二〇一次EMU900區間車自樹林調車場出庫，一分鐘後，該輛列車的第六集電弓碳刷鎖固處與海側導肩脫離並翹起，碳刷與電車線發生推擠致集電舟變形，之後造成電車線垂落，新北市樹林到鶯歌站間因電車線沒電，導致雙線不通。

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台鐵公司當時成立一級應變小組，啟動新北市樹林到鶯歌間啟動公路接駁，並搶通西正線，採單線雙向行車，部分延誤過多的列車截短行駛；隔天廿八日清晨四時廿六分修復完畢並通電，恢復雙向通車。

台鐵公司檢討事發經過，認為EMU900型電聯車第一代集電舟設計不良、強度不足、碳刷腐朽剝離，導致彈起而拉扯電車線；另外，司機員及隨車檢查員都未依規定巡查集電弓狀況；最後，運轉調度及資訊傳達都不良，致使列車嚴重誤點，五名員工記過、調職。

目前EMU900型電車集電弓已更新為第3代一體成型集電弓，而EMU900型集電弓異常應變機制SOP，已完成司機員教育訓練。

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