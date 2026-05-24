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    首頁 > 生活

    兒童牙齒塗氟 補助延至入小學前

    2026/05/24 05:30 記者羅碧／台北報導
    今年9月1日起，已滿6歲、但仍在幼兒園就讀的兒童，也能持續使用牙齒塗氟補助，不再因年齡限制，提前中斷口腔預防保健；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

    今年9月1日起，已滿6歲、但仍在幼兒園就讀的兒童，也能持續使用牙齒塗氟補助，不再因年齡限制，提前中斷口腔預防保健；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

    不再因6歲年齡限制 出現口腔保健空窗 今年9月起實施

    衛福部放寬兒童牙齒塗氟補助資格，今年九月一日起，一般兒童牙齒塗氟補助年齡將由現行〇至六歲，調整為「〇歲至進入國民小學當年度八月三十一日止」，未來已滿六歲、但仍在幼兒園就讀的兒童，也能接受補助，不再因年齡限制出現口腔保健空窗。

    出生月份與入學安排不同 修改認定標準

    衛福部口腔健康司長張雍敏表示，此次修正主要是回應實務需求，過去部分孩子因出生月份與入學安排不同，即使已滿六歲，仍未進入國小，卻已不符合現行塗氟補助資格，因此修改認定標準，希望讓兒童在學齡前階段的口腔照護能夠完整銜接。

    牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲指出，目前學制以每年九月入學為界，實務上確實會出現部分孩子在幼兒園最後一年時，已超過補助年齡卻尚未入小學的情況，也常讓家長疑惑為何同班孩子能補助、自家孩子卻不符合資格；此次調整後，可讓補助制度與學制接軌。

    依修正後規定，一般兒童可每半年接受一次牙齒塗氟補助，內容包括牙醫師專業塗氟、一般口腔檢查及口腔保健衛教；未滿十二歲低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，仍維持每三個月補助一次。

    牙醫師：降低蛀牙風險 仍要每日潔牙

    牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，氟化物有助提升牙齒表面抗酸能力、降低蛀牙風險，但不能取代日常潔牙習慣。他建議民眾落實「二二一」口腔保健原則，每天刷牙二次、每次二分鐘，使用含氟濃度一千ppm以上牙膏，建立長期防蛀效果。

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