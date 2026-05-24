藍色新經濟 泊位不足難周全

澎湖海上花火節，遊艇與海上超跑遊客，以另一種視角觀看煙火。（業者提供）

專屬遊艇停泊區 熱門景點一位難求

台灣四面環海，近年經濟成長快，越來越多人從事遊艇活動，遊艇數量從一二〇八艘成長至一六三六艘，三萬一六三七人持有遊艇駕駛證照。不過，去年遊艇專屬泊位僅一四三七席，泊位數跟不上遊艇駕照以及遊艇成長速度，熱門景點一位難求。

遊艇數量1636艘 泊位1437席

目前台灣遊艇管理，依據「遊艇管理規則」分為自用遊艇、非自用遊艇及自用動力帆船、非自用動力帆船，遊艇不出海時，需要停泊在港邊的泊位上。

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全台泊位分為專屬遊艇停泊區、非專屬遊艇停泊區如漁港或商港等，像是北部的八斗子漁港遊艇停泊區、烏石遊艇碼頭、中部的台中港，南部的後壁湖遊艇港等都是專屬遊艇停泊區。

烏石遊艇碼頭因為距離烏石港近，近年來許多人喜歡搭遊艇至龜山島牛奶海海域，從事SUP等水上活動，而八斗子漁港遊艇停泊區距離基隆嶼、和平島、潮境公園等景點近，也能串連形成觀光廊帶。

航港局統計，從二〇二一年至去年，五年間遊艇登記增加四二八艘、卅五％，從一二〇八艘成長至一六三六艘，遊艇專屬泊位數從一〇四四席增至一四三七席，增加卅八％，預計今年底可達一五三七席（專屬泊區廿八處），但增加速度仍趕不及遊艇登記數。

航港局：漁港停泊 共存共榮

航港局船員組副組長黃姿婷表示，除專屬泊區外，目前還有七十九處非專屬泊區可供部分遊艇停泊，整體泊位供給仍符合需求。推估二〇三〇年遊艇累計駕照數可達約四萬三千張，全國遊艇專屬泊位數也會提升至一九四七席、專屬泊區增至卅四處「穩定擴增」。

黃姿婷強調，未來也會與漁業署持續與地方政府合作，協調漁民及漁會，推動專屬遊艇泊區設置，讓遊艇、漁業活動「共存共榮」。

台北市私人遊艇協會理事長陳大禹建議，推動部分漁港轉型為兼具觀光與休閒功能的遊艇港，增加泊位。地方政府若能在營運招商、臨停費率制定、周邊觀光景點串聯等處著力，建立充足且具彈性的泊位供給系統，滿足船主跨區航行與短期停泊需求，可帶動地方觀光消費、提升港區經濟效益，達到雙贏局面。

高雄飯店業者推出「文化遊艇賞IP專屬船班」套裝行程，載遊客從水上看高雄風景。（業者提供）

部分縣市遊艇停泊區

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