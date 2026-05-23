澄清湖棒球場大螢幕 下個球季前更新

俗稱澄清湖棒球場運專區的「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都市更新案」，市府四月初宣布最優申請人由中信金集團的台灣人壽保險獲選，目前進度順利，市府已與台壽保進行議約，今年內會簽約，球場大螢幕將於下個球季前完成更新，也會讓得標者認養球場。

「鳥松區山水段運動休閒專用區公辦都更案」土地所有權人為高雄市，透過權利變換模式，規劃引入商業零售、休閒遊憩、醫療養生、餐飲、住宿等複合發展型態。實施者並應承諾租賃澄清湖棒球場九年十一個月，年租金二七o萬；並須捐贈澄清湖棒球場外野計分大螢幕，或捐贈一億元給市府自行辦理。

請繼續往下閱讀...

議員邱俊憲於議會詢問市府最新進度，高雄市祕書長郭添貴表示，近日已與得標者台灣人壽進行議約，今年內會完成簽約。針對球迷最關心的球場大螢幕，也確定會於下個球季前完成更新，並完成認養棒球場。

根據運發局規劃，澄清湖棒球場外野區大螢幕，將從雙螢幕整合成單一巨大型螢幕，長卅八．四公尺、高八．六五公尺的豪華觀賽畫面，明年將帶來全新的觀賽體驗。

得標的台灣人壽表示，該都更案預計興建六棟建築，包括三棟商旅、一棟都更及健身中心、兩棟出租住宅，並規劃支持以澄清湖棒球場為主場的職棒球隊，推動運動觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法