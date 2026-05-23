高雄肉品市場原地轉型 陳其邁︰不留屠宰業務

高雄表參道進度延宕。（記者葛祐豪攝）

議員提三民區四大沉痾 民族社區都更案卡關 陳︰居民不同意

高雄市議會昨進行總質詢，國民黨籍議員黃香菽指「三民區有四大沉痾」，包括肉品市場遷移、民族社區都更、中都磚窯廠活化、高雄表參道計畫，至今都沒有進展；市長陳其邁則逐一說明其中原委。

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黃香菽指出，目前肉品市場不搬了，原地轉型冷鏈物流；中都磚窯廠活化產權卡關，唐榮公司董事會遲未通過方案；民族社區更新案陷入死胡同、機十一都更案緩不濟急；高雄表參道計畫僅剩人行道工程，未能有效串聯八大商圈。

針對肉品市場遷移案，陳其邁說，土地使用地目是乙種工業區，如要更長遠規劃一定要進行都計變更程序，三年時間跑不掉。他強調，「所有方案都不會把豬隻屠宰業務留下，目標就是遷移到他處」；至於民族路這端未來要如何使用，會在他卸任前有比較好的結果，兼顧居民、肉品公司及市府土地使用的利益。

中都磚窯廠活化 須視唐榮開發意願

提及中都磚窯廠活化，陳其邁表示，「土地是唐榮公司的，要視唐榮公司開發意願」，市府站在協助地方發展的立場，並向唐榮公司反映儘速提出開發需求，市府來配合。

至於民族社區都更案，陳其邁直言是卡在居民不同意，當地長輩很多，有的不想搬家，「有的想一坪換一坪換新房子，根本不可能」，都發局辦了多場說明會，但還是有瓶頸。

表參道延宕 配合高雄車站整體開發

提及高雄表參道計畫，陳其邁表示，進度慢下來是為配合台鐵高雄車站整體開發，市府會做好準備，協助整合加速公辦都更腳步，也進行商圈周圍土地開發及人行步道空間改善，目標先將周遭配套做好。

高雄市三民區民族社區屋齡已近五十年。（記者葛祐豪攝）

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