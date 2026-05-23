高屏二快屏東段C1標通過 拚9月開工

高屏二快路線圖

陳金德現勘 要求交通部加速推動 通車後高雄左營至屏東長治只需30分鐘

行政院公共工程委員會主委陳金德昨天現勘「高雄—屏東間東西向第二條快速公路」（簡稱高屏二快）屏東段C1標工程，宣布該段基本設計審議原則通過。他表示，高屏二快是完善南部高快速路網的關鍵建設，屏東段為全線第一個推動路段，具備指標性意義。他要求交通部加速後續作業，C1段目標今年九月開工、二〇二 九年三月完工。

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全線分7段施工 預計2033年通車

高屏地區長期仰賴台八十八線、台一線及國道十號作為主要東西向聯絡道路，隨著產業發展、人口成長及跨區通勤需求增加，容量趨於飽和，壅塞問題日益顯著。為此，政府規劃高屏二快，路線西起高鐵左營站，東抵國道三號屏東九如段，途中串聯國道一號、國道十號、未來的國道七號，以及高雄都會區快速道路系統與屏東地區主要幹道，預計二〇三三年全段通車，總經費九百八十三億餘元。

工程會說明，高屏二快全線預計分七段招標施工，其中屏東段C1標是優先推動路段，工程全長約〇．八八公里，經費約卅四．八億元，以高架橋梁跨越台三線，並包含平行式西入、東出匝道與橋下側車道，C1標段基設昨天已原則通過，待交通部依審查意見修正後，即可著手招標作業。

串聯高屏Ｓ廊帶 提升產業競爭力

陳金德表示，未來高屏二快全線完工後，高雄左營至屏東長治的行車時間，將從約五十分鐘縮短至約三十分鐘；串聯高屏Ｓ廊帶科學園區、亞灣區，提升南部科技產業競爭力，可帶動南台灣觀光與精緻農業的產值升級，C1標段位在台三線重要節點，可強化大樹、里港、九如等地區交通轉運功能，提升地方道路與高快速公路系統銜接效率，並作為未來屏東高鐵特定區的重要聯外交通節點。

他也特別要求交通部，妥善規劃施工動線及交通維持措施，降低施工期間對周邊交通與環境影響外，也須強化各標段界面整合、橋梁銜接及施工協調機制，確保後續標段順利銜接推進，盼能早日動工，為高屏生活圈帶來更便捷的交通服務。

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