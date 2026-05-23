三仙台八拱橋整修封閉450天 台東議員憂觀光冷

台東三仙台是東海岸重要景點，因施工封閉到明年底，恐影響觀光。（記者黃明堂攝）

台東知名地標三仙台八拱橋因高齡且長年遭受鹽害侵蝕，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處本月起啟動全方位修復工程，預計封橋管制至明年底。縣議員許進榮昨天質疑封橋長達四百五十天，加路蘭遊憩區也在施工、八仙洞蕭條，東海岸三大觀光命脈停擺，將重創觀光。縣府官員則允諾加強辦活動吸引觀光客。

縣府︰加強辦活動吸引觀光客

許進榮在質詢時指出，三仙台八拱橋只是進行維修，即便是整座橋拆掉重蓋也未必需要耗時四百五十天？今年暑假及明年暑假，還有春節都是觀光旺季，卻都封橋，大幅影響遊客意願，也損害了賣店攤商的營生；遊客流失並轉移至其他縣市消費，未來想再把觀光客拉回來恐將難上加難。

請繼續往下閱讀...

台東縣政府交工處長劉俊毅說，八拱橋因地處海邊，主要結構為鋼結構，需要進行複雜的防鏽與防蝕處理，加上台東許多公共工程若工期給得不夠合理，往往會降低廠商的投標意願，因此設計單位評估工期時有其結構安全考量。

觀光處長卜敏正表示，今年會在周邊舉辦「最美星空」等大型活動，積極引導遊客將旅遊型態轉變為享受台東的在地生活，持續透過多元行銷來維持東海岸的觀光熱度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法