農田猴害加劇 台東縣府允爭納天災救助

台東縣鹿野鄉一處鳳梨田遭猴群入侵採果。（記者黃明堂攝）

台東近年猴害問題日益嚴峻，獼猴成群結隊闖入農田果園，許多農民苦心栽種數月的作物在一個晚上就被「收割」精光。縣長饒慶鈴對此表達高度重視，將向中央反映地方困境，爭取將嚴重的猴害災損比照天然災害納入救助機制。

縣議員楊秋珍昨天在台東縣議會質詢地方農民面臨「猴群過境、百姓求助無門」的生計困境。儘管現行法規在危及生命財產安全時允許進行驅離或抓捕處理，但基於中央林業及自然保育署於今年度刪除了猴害防治的相關補助款，導致地方巡守與驅趕計畫面臨停擺，基層農民更因不熟悉野生動物保育法，常常陷入「一邊作物受害、一邊深怕觸法」的恐懼。

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楊秋珍建議將猴害比照天災救助，饒慶鈴讚許提議相當有創意，強調若能將猴害視同天災對待，對於飽受損失的農民將是極大的保障。縣府願意向中央反映，猴害已非台東特有現象，後續將規劃結合其他同樣面臨獼猴危害的縣市共同發聲，向中央擴大爭取權益。

農業處長許家豪表示，為了因應中央停止防猴補助的空窗期，縣府已特別編列三百萬元的追加預算，用於建置防範猴害的電圍網，此設施不僅能防制獼猴，對於東海岸山勢陡峭區域的山豬、山羌等野生動物也有顯著的防範效果。

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