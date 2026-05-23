彰化國民黨鄉鎮市長提名 將先協調

國民黨彰化縣長提名落幕，換鄉鎮市長提名大戲上場！ （民眾提供）

紛擾多時的國民黨彰化縣長提名作業終於拍板定案，各鄉鎮市長提名作業也起跑！國民黨彰化縣黨部昨天公告鄉鎮市長第一階段候選人提名登記時程，由於彰化市、員林市、福興鄉表態參選不只一人，且各有實力，「彰員福」提名大戲也揭開序幕！登記結束後將先協調。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，縣長提名時程拖延，鄉鎮長提名勢必要加快，尤其是有競爭的鄉鎮市，他希望鄉鎮市長、縣議員等基層選舉提名，能在八月中旬完成。

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國民黨彰化縣黨部表示，鄉鎮市長提名部分，基於連任優先法則，和美鎮長林庚壬、社頭鄉長蕭浚二，已由提名小組通過直接徵召；而第一階段登記作業，鎖定九個鄉鎮市，分別為彰化市、員林市、福興鄉、溪湖鎮、二林鎮、花壇鄉、秀水鄉、永靖鄉與線西鄉，領表日期為本月廿五日、廿六日，登記日本月廿七日、廿八日，當登記在二人以上，就要進行協調，之後可能採開放提名，或是由民意（民調）決定提名人選。

藍營爭取鄉鎮市長提名，彰化市有彰化市民代表會主席陳文賓與縣議員温芝樺；福興鄉有縣議員黃俊源、前鄉長陳文福；員林市為縣議員劉惠娟與凃俊任；「彰員福」爭取提名的人選，全都來勢洶洶，也勢在必得。

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