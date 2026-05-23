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    首頁 > 生活

    南投議員選舉 國民黨提名確定 》林昆熠回鍋參選 外傳要角逐議長

    2026/05/23 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣議會正在進行定期會，下屆議員將在11月28日投票，藍綠陣營提名名單都已出爐。（資料照）

    南投縣議會正在進行定期會，下屆議員將在11月28日投票，藍綠陣營提名名單都已出爐。（資料照）

    民進黨南投縣議員提名早已確定，國民黨則在昨日公布各選區提名，最受矚目的是第二選區林昆熠，是現任議員唐曉棻的先生，算是回鍋參選，外傳是角逐議長的熱門人選；第五選區提名的新人羅俞欣，是現任副議長潘一全妻子，將代夫出征。

    副議長潘一全妻子羅俞欣 代夫出征

    民進黨提名名單，第一、第二、第五選區各提名三人，其中第二選區洪巧娟、李帛璋和第五選區廖崑堯是新人，其餘皆是現任議員。第三、第四選區各提一人，其餘不提名

    國民黨公布各選區提名名單，第四、第六選區未提名，但第四選區兩名新人報准參選；第一、第三選區各提名三人均為現任議員；而第二和第五選區各提名二人，現任議員和新人各一名。

    第二選區除現任李洲忠，「新人」是現任草屯鎮農會理事長林昆熠，他曾當過一屆議員，後來由他太太唐曉棻出馬參選，此次回鍋，且外傳要角逐議長。

    第五選區現任議員也僅提名林芳伃，新人則是羅俞欣，她是副議長潘一全的太太，因潘一全受公職人員選罷法排黑條款影響無法參選，由其代夫參選，外界也盛傳她是角逐副議長的熱門人選。

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