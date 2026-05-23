台中藝博移師會展中心 6/5起連3天

台中國際藝術博覽會將展出雕近五公尺寬的「小確幸之河#2」。 （台中國際藝術博覽會提供）

展覽規模從「飯店型」 升級為國際規格的3.6公尺高專業展牆

第十四屆「ART TAICHUNG 2026台中國際藝術博覽會」將於六月五日至七日登場，今年首度移師到台中國際會展中心舉辦，展覽規模與形式全面升級，從過去的「飯店型」轉型為國際規格的「展板型」，帶給觀眾更完整、更沉浸的觀展體驗，希望透過數位藝術、教育推廣與國際交流，讓台中藝博成為亞洲重要藝術平台之一。

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展出李真高2.58公尺大型雕塑作品

台中國際藝術博覽會今年展覽最大亮點之一，全面採用國際規格的三．六公尺高專業展牆，展出台灣雕塑家李真的大型雕塑作品，高度超過二．五公尺，成為台中藝博歷來最大型雕塑作品，印尼當代藝術家Christine Ay Tjoe作品，該藝術家曾在佳士得拍賣創下超過四〇〇萬元成交紀錄。

另外有葉世強寬達四．一九公尺的巨幅油畫「大地之歌」、近五公尺寬的「小確幸之河#2」，以及日本藝術家白田誉主也的三．六公尺膠彩作品等。

數位藝術特區 結合影像與AI演算

展覽也規劃「數位藝術特區」，以「立體城市」為主題，結合影像、數據與AI演算，探討科技如何改變人們對城市與空間的想像，展出台灣藝術家王新仁、陳依純、陳普、林經堯等人的作品，呈現虛實交錯中城市景觀。

多場藝術講座 首設藝術教育專區

本屆也安排多場藝術講座，邀請台中市立美術館館長賴依欣、香港M+博物館代表，以及多位藝術市場與收藏界人士，分享藝術典藏、市場趨勢與公共藝術議題；並首度設立「藝術教育專區」，與台中教育大學合作，推出兒童藝術體驗活動，讓四至十二歲學童透過拼貼、立體創作等方式，打造自己想像中的未來城市，從小培養孩子的美感與創造力。

台中國際藝術博覽會將展出雕塑家李真的大型雕塑作品。 （台中國際藝術博覽會提供）

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