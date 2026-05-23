台灣智慧塔被消失？ 盧秀燕：改BOT

議員陳雅惠（右起）、謝家宜、陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤盤點水湳經貿園區重大建設工程延宕、蚊子館，甚至被消失。（記者蔡淑媛攝）

議員質疑水湳經貿園區已名不副實 市府竟要改名 盧：地方要求

台中市水湳經貿園區重大建設多，議員陳淑華等人昨盤點水湳轉運中心工程延宕、經貿用地六、八地號招商一再流標淪停車場、台灣智慧營運塔在市長盧秀燕任內被消失，痛批盧秀燕治理下的水湳經貿園區已名不副實，市府竟動腦筋要改名，根本放棄智慧、創新定位，「七年擺爛、八年停擺」；盧秀燕則指出，是因地方要求改名，基於尊重民意才進行民調，結果多數認為維持現況；她另指出，智慧營運塔移地成功、改制BOT，建設都有進度。

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水湳轉運中心 延宕至今年2月才竣工

民進黨議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、陳雅惠、張芬郁、蕭隆澤直指盧秀燕執政的七年半，水湳經貿園區內許多重大建設進度落後、重大投資案件停滯、延宕。

流行影音中心2020底完工 現淪蚊子館

陳淑華指出，水湳轉運中心原訂二〇二二年底啟用，卻一路延宕至今年二月才竣工，台中流行影音中心在二〇二〇底完工，淪為蚊子館，經貿段六、八地號設定地上權案計畫引進百貨、國際飯店，已歷經兩次流標，荒廢一片黃土，更淪為停車場，台灣智慧營運塔從盧秀燕的施政報告中直接消失，如今也仍在紙上談兵、蒐集意見階段。

水湳經貿園區 放棄智慧、創新定位

陳淑華抨擊，前市長胡志強、林佳龍對水湳發展定位是智慧、低碳、創新，盧秀燕卸任前要打造新世代的AI聚落不成，創研用地改來改去，如今竟直接問民眾要不要改名，根本心虛，不敢面對水湳經貿園區已名不副實，更直放棄智慧、創新定位，重大建設更控管不當，根本「七年擺爛、八年停擺」。

盧秀燕指出，部分在地居民及里長認為水湳經貿園區名稱與地理位置認知有所落差，各界對是否更名也有不同看法，市府尊重多元意見，才著手進行民調；研考會主委林鼎超表示，超過半數市民認為水湳經貿園區名稱可維持現狀，市府將持續彙整相關意見，審慎評估後續方向。

交通局長承諾轉運中心今年啟用

交通局長葉昭甫承諾轉運中心今年會啟用；新聞局長欒治誼指出，中流在裝修、招商，力拚今年完成；經發局長張峯源則說，經貿六、經貿八訂七月將再招標。

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