嘉市火雞肉飯安衛家族成立 26業者拚職安

嘉義市成立「火雞肉飯安衛家族」，現場跳火雞舞展現活力。（記者王善嬿攝）

嘉義市以雞肉飯聞名，餐飲業常見燒燙傷、刀具切割傷等職業危害，嘉義市政府配合職業安全衛生署，邀集「劉里長火雞肉飯」等廿六家雞肉飯業者，成立全國首個「火雞肉飯安衛家族」，透過舉辦講座課程、實地訪查輔導等方式，協助業者提升職業安全觀念，塑造安全的餐飲工作環境。

全國首創 講師分享職業危害預防

安衛家族成立大會昨在鈺通大飯店舉行，副市長林瑞彥、南區職業安全衛生中心副主任林棓司等出席，頒發響應業者安衛家族證書，安排專業講師分享餐飲業常見危害預防及實務經驗。

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林瑞彥表示，火雞肉飯是嘉義市經濟「護市神山」，成立安衛家族，希望業者互相交流、傳承經驗，顧好職場安全，才能讓員工安心工作，為火雞肉飯產業注入人情味與安全感。

業者︰提升安全衛生 帶動遊嘉義

嘉義市火雞肉飯協會創會理事長、劉里長火雞肉飯負責人劉宗源說，安衛家族成立有助業者提升安全與衛生品質、改善職安環境，提供消費者更安全、安心用餐品質，帶動更多民眾造訪嘉義。

市府勞工及青年發展處長林家緯表示，忙碌的廚房潛藏多重職安風險，如地面濕滑易滑倒跌傷、火源使用不當易引發火災、電器設備使用不當易感電危害、高溫作業導致燙傷與熱危害、備料時刀具切割傷、端送熱食燙傷及搬重物造成肌肉骨骼傷害等，成立火雞肉飯安衛家族，用輔導、交流與訓練並行方式，強化業者職業安全衛生管理意識，讓安全防護落實在日常作業，降低職業災害發生風險。

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