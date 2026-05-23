民進黨東勢鄉長張健福宣布退選 地方震撼

九合一選舉倒數半年，剛獲民進黨雲林縣黨部提名尋求連任的東勢鄉長張健福，突然在臉書發文宣布「因法規限制下自行評估退出下屆選舉」，為地方政壇拋下震撼彈。他昨受訪表示，未來雖然沒有參選身分，仍會繼續關心地方、陪伴鄉親打拚。

張健福表示，卅多年前因年少犯了錯誤，經過和律師盤點、討論後，自行評估可能因《公職人員選舉罷免法》俗稱「排黑條款」限制而喪失參選資格，因此忍痛宣布放棄連任。

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張健福強調，不敢替自己找理由，也不敢為自己辯解，願意承擔，也接受法律給予的懲罰，執政以來陸續推動敬老禮金發放、新生兒津貼、鄰長為民服務費用加碼等，希望有心為東勢鄉服務的人才可延續政策，未來地方上如果需要，願意擔任鄉政顧問角色。

民進黨雲林縣黨部表示，張健福擔任議員、鄉長，對鄉內貢獻不遺餘力，對於此次退出選舉深表不捨，近期將再收集當地意見，找尋優秀人才為東勢打拚。

地方人士認為，東勢鄉長年選民結構藍大於綠，張健福執政期間深獲地方朝野好評，連任並無問題，此次宣布退選為地方拋下震撼彈；綠營人士透露，張健福是否因「排黑條款」喪失參選資格尚未明確，是否還有轉圜餘地，仍有待選委會公告後才算數。

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