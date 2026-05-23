大新營3校美術班 324件創作聯展

新營新進國小美術班畢業美展首次有動畫作品參展。（記者楊金城攝）

南新國中、新進及月津國小 匯聚71名學生巧思作品 新營文化中心展出

大新營區南新國中、新進國小及月津國小三校藝術才能美術班聯合美展，昨天起至卅一日在新營文化中心展出七十一名學生的三二四件優秀作品，有如一場畢業成果展，這群年輕藝術家展現極具巧思的多元藝術創作，受到好評。

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南新「藝啟飛」 呈現社會議題觀察

三校美術班都是「老牌子」，南新、月津美術班分別成立四十三年、四十二年，新進美術班則成立卅六年，此次展出作品不僅呈現美術班學生豐富的藝術想像力，也反映在成長過程中的體悟與探索，顯示台南深耕藝術教育成果；新營南新國中美術班以「藝啟飛」為主題，展出卅三位畢業生創作的水墨、彩畫、設計、素描、版畫及立體雕塑等一三〇件作品。

南新國中校長黃美芳表示，其中康維容在南區高中美術班特色招生的術科測驗水彩、書法、素描和水墨共拿到九六二分高分，謝博妍獲得九四〇分，有藝術家的影子。有些作品也呈現新世代對社會議題的敏銳觀察和內省，像學生尤詠晴的《別讓我們的下一代用肺發電》作品，以複合媒材強化空污議題的視覺衝擊，李彥廷的《博愛座》以誇張的漫畫張力反思權力與道德議題，洪子甯《菜市場》以細膩水彩描繪疫情後市場的生活韌性。

新進「獨角獸樂園」 描繪在地風貌

新營新進國小美術班畢業美展以「獨角獸樂園」為主題，展出廿七位畢業生、一〇九件作品，有壓克力、水墨、版畫及陶藝等多元媒材，還有首次展出的動畫作品；像水墨作品《新營風景》以孩子視角描繪在地風貌，陶藝作品《半熟夢想家》呈現青少年青澀卻充滿希望的自我形象。

月津「藝翔天開」 有燈節裝置藝術

鹽水月津國小美展以「藝翔天開」為主題，展出十一位畢業生八十五件作品，其中有動物的紙藝浮雕。另裝置藝術作品《蜂炮萬花筒》今年在月津港燈節展出，由師生攜手禹禹藝術工作室合作完成，融合鹽水在地人文與歷史景觀，呈現獨特的藝術創意。

南新國中畢業美展作品。（記者楊金城攝）

鹽水月津國小美展以「藝翔天開」為主題，還可讓觀眾體驗藝術小創作。（記者楊金城攝）

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