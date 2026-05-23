為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市污水處理退費3年2千萬 議員促清查

    2026/05/23 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市議會昨進行工程部門質詢，民眾黨議員張志豪指出，衛生下水道工程處從二〇二三年起算，累計污水處理退費高達兩千兩百餘萬元，且衛工處並未主動清查接管與超收狀況，因此要求衛工處三個月立即啟動全面清查，並主動退費給被超收的市民。衛生下水道工程處處長黃群承諾，市府會比照議員的建議來辦理。

    張志豪指出，他在辦理美化巷弄的會勘，意外發現有社區大樓的污水管並未接上公共污水下水道，但是民眾卻表示年年都繳交污水處理費，「不查不知道，一查嚇一跳」該社區大樓至少被超收長達卅六年。

    張志豪指出，衛工處從二〇一六到二〇二五年辦理污水下水道使用退費，金額累積高達六千六百餘萬元，而二〇二三年退費金額為近七百萬；二〇二四年退費金額為一千餘萬元；去年退費金額則為五百廿萬餘元，光是蔣萬安上任三年，總計退費金額就達兩千兩百餘萬元。

    黃群處長回應，從二〇一五年開始從逐年開始補徵收與退費作業，民眾提出退費需求就會辦理，過去都會主動去清查，不過近兩年因為預算降低，因此改為以民眾陳情為主。張志豪也質疑，民眾怎麼會知道到底有沒有接管？多數民眾只會乖乖繳費，不會知道是否被政府誤收、超收費用，如果要民眾主動去申請才能退費，根本就是「bug」成為看不見的黑數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播