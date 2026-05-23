北市污水處理退費3年2千萬 議員促清查

台北市議會昨進行工程部門質詢，民眾黨議員張志豪指出，衛生下水道工程處從二〇二三年起算，累計污水處理退費高達兩千兩百餘萬元，且衛工處並未主動清查接管與超收狀況，因此要求衛工處三個月立即啟動全面清查，並主動退費給被超收的市民。衛生下水道工程處處長黃群承諾，市府會比照議員的建議來辦理。

張志豪指出，他在辦理美化巷弄的會勘，意外發現有社區大樓的污水管並未接上公共污水下水道，但是民眾卻表示年年都繳交污水處理費，「不查不知道，一查嚇一跳」該社區大樓至少被超收長達卅六年。

請繼續往下閱讀...

張志豪指出，衛工處從二〇一六到二〇二五年辦理污水下水道使用退費，金額累積高達六千六百餘萬元，而二〇二三年退費金額為近七百萬；二〇二四年退費金額為一千餘萬元；去年退費金額則為五百廿萬餘元，光是蔣萬安上任三年，總計退費金額就達兩千兩百餘萬元。

黃群處長回應，從二〇一五年開始從逐年開始補徵收與退費作業，民眾提出退費需求就會辦理，過去都會主動去清查，不過近兩年因為預算降低，因此改為以民眾陳情為主。張志豪也質疑，民眾怎麼會知道到底有沒有接管？多數民眾只會乖乖繳費，不會知道是否被政府誤收、超收費用，如果要民眾主動去申請才能退費，根本就是「bug」成為看不見的黑數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法