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    首頁 > 生活

    學生蛋洗學務處 永春高中盼好好對話、調解

    2026/05/23 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市永春高中學生近日「蛋洗學務處」，抗議學校行政反應遲鈍，校方向學生提告五罪。（取自GoogleMaps）

    台北市永春高中學生近日「蛋洗學務處」，抗議學校行政反應遲鈍，校方向學生提告五罪。（取自GoogleMaps）

    抗議學校行政反應遲鈍 校方︰羅列提告項目 並不一定要告

    台北市永春高中學生近日「蛋洗學務處」，抗議學校行政反應遲鈍，過去依循體制方式試圖改變卻不見效，只好以其他方式表達意見。校方後續向學生提告恐嚇、毀損等五罪，學生也隨即以校內電子郵件系統發送公開信說明，並痛批校方將司法作為報復手段。校方昨日受訪回覆，雖然羅列可能提告項目，但仍希望能與學生及家長對話、調解，強調「並不是一定要對學生提告。」教育局提到，會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通。

    學生︰校方未給機會就提告 要保護自己

    永春高中高三學生於十九日下午對學務處丟擲雞蛋抗議，他在信中說明，這是對全校行政的不滿，提到過去學校對於學生打架、持刀械案、性平案反應遲鈍，過去一直透過校長信箱等方式試圖改變未果，只好以其他方法抗爭。

    學生目前接獲派出所通知，學校已於廿日向他提告恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等五罪，學生痛批校方將司法作為報復手段。他也說，學校法律知識不足，提告罪名根本多項不成立，將積極配合司法機關。

    學生補充，現除對校長、學務主任等人提出妨害名譽、強制、恐嚇等告訴外，也對事發後刻意觸碰他的教師提出不適任檢舉。學生強調，原不希望如此，但校方未給機會就直接提告，為保護自己才有此決定。

    學校︰因他拒絕溝通 只能請警方來幫忙

    校方則說，事發當下，由於學生情緒高漲，拒絕與學務處老師溝通，主任有說：「那如果這樣，我只能請警方進來幫忙。」因為他拒絕溝通，其實沒有人要觸碰學生，只是希望他停下來，先把事情講清楚，之後校方也至派出所完成筆錄，也照警方建議羅列提告項目，但仍希望跟學生與家長好好調解。輔導老師也持續跟孩子聯繫，了解目前狀態。

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