《10年管理空窗》密室逃脫73件投訴 蔣萬安3年沒作為

市長蔣萬安上任三年多來，議員指「一九九九」接獲相關密室逃脫投訴達七十三件，仍未有作為。（記者方賓照攝）

自柯市府至今未有動作 蔣認為中央應通令 內政部：各縣市可自行決定

密室逃脫員工扮演「上吊」角色遭勒頸身亡，台北市議員林亮君追查發現，前台北市長柯文哲任內，曾依「D-1」建築類組認定業者未依規定辦理公共安全檢查申報而開罰，業者以分組類別及業種歸屬尚待確認訴願成功後，市府自此未再有進一步動作；儘管蔣萬安上任三年多來，市民專線「一九九九」也接獲相關投訴達七十三件，仍未有作為，不似新北市主動函詢中央認定後進行聯合稽查，北市府直至悲劇發生後的五月十五日才主動認定，有長達近十年的管理空窗；蔣萬安不滿回應說，中央應該通令各縣市。

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內政部︰有其他疑義才須另行函詢

內政部官員解釋，二〇一八年已邀集各縣市認定密室逃脫公安申報屬於D-1類組，「是各縣市都有共識、包括台北市在內」，若有其他疑義才須另行函詢；蔣萬安可能誤會了，各縣市可自行決定將密室逃脫公安申報歸屬D-1 類組，無需中央通令各縣市。

林亮君︰新北2023年就已函詢國土署

林亮君昨於蔣萬安到市議會專案報告時指出，北市二〇一七年裁罰密室逃脫業者，業者以分組類別及業種歸屬尚待營建署（現為國土署）、經濟部等討論確認，訴願成功，市府被撤銷原處分後，遲未有進一步認定討論；直至日前悲劇發生，仍一直以「中央沒有發函」推託。

林亮君舉新北市為例，二〇二三年主動函詢國土署，獲得回覆指二〇一八年八月會議地方政府均建議歸屬D-1，已有明示，隨即在十月展開聯合稽查、公安申報、定型化契約、場地安全跟消防安全設備檢查；雖有新北市業者於二〇二四年再以類組疑慮提訴願，已是敗訴。接著在二〇二四年八月把密室逃脫場所列入「新北市消費者保護自治條例」，強制要求投保公共意外責任險。

議員︰勞動局沒確實要求業者合法

林亮君說，中央沒有明示，北市一定要等中央那張函，新北市自己問了，「蔣市長，你認為北市處理的速度夠快嗎？」她進一步以一九九九投訴數據表示，蔣萬安二〇二三年上任至今，與密室逃脫消安、公安、建管、消費糾紛達七十三件，「有沒有函詢過任何一次中央要怎麼處理？」更何況，這次的悲劇是來自勞動局「職業安全衛生法」沒有確實要求業者必須合法，悲劇的預防，從頭到尾都是有法可循。

對此，蔣萬安仍在議場表示，內政部二〇一八年召開會議說要以部令函頒來通令各縣市，但一直沒有，重複搶話強調，中央應該要通令各縣市，「如果新北市去問，它也只回覆新北市，為什麼不函令給各個縣市」。建管處說明，當時會議雖達成共識，但中央至今未發布全國一致的統一函令，導致各縣市執行上缺乏明確依據。為從根本解決新興產業的公安漏洞，已在今年五月十五日主動認定適用D-1類組。

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