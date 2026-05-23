全國首例「石油津貼」 關西8月每人領5000元

新竹縣關西鎮民代表會通過公所提案，每人發放5000元。（記者廖雪茹攝）

新竹縣關西鎮民代表會昨天審議「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，會中獲十一位出席代表全數同意，照案通過公所的提案，符合條件的鎮民每人發放五千元，低收入戶每戶加發兩千元，合計約一．四億元，預估約兩萬六千人受惠，最快今年八月執行，將成為全國第一個所謂全民普發「石油津貼」的地方公所。

低收入戶每戶加發2000元

鎮長陳光彩說明，去年十月代表會曾建議普發現金一萬元，指多個其他縣市及鄉鎮市公所，即拿以前年度的鎮庫結餘來執行；但經公所請示，認為根據《預算法》相關規定，此舉並無法源依據；這次是依一一五年度預算審議後的歲計賸餘，加上今年一到五月份增加的收入，合計約一億四千多萬元來作為普發現金的來源，執行細節近兩個月內研擬。

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審議會中經過討論，終獲包括主席羅仕典在內共十一位代表同意。按該條例，以五月廿九日以前已設籍關西，且於發放起始日未遷出的鎮民，包含新生兒、不排富，每人發放五千元，列冊的低收入戶每戶再加發兩千元，目前設籍人數約兩萬六千人，總計將發放約一．四億元。

羅仕典說，當初公所原提案每人發放三千六百元，在縣長楊文科協調下，加碼至五千元。他強調這是關西的福利政策，不是債留子孫，公所並不是賣財產或是借貸來發現金，而是利用今年度的歲計賸餘。

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