桃園民眾黨議員選舉 爆內鬥退黨潮

不滿黨另行徵召提名 高宇彥、高華宏退黨 江沛育質疑黨處分

「九合一選舉」將屆，民眾黨內鬥退黨參選潮也延燒到桃園市，該黨前市黨部主委高宇彥、前龜山區主任高華宏分別要參選平鎮區、龜山區市議員，都抨擊黨的徵召、初選制度不公，不約而同在廿一日傍晚宣布退黨，而八德區初選以六十二．三％支持度勝出的江沛育也在臉書質疑，向中央黨部就停權處分提出申覆尚無下文，卻得到徵召林晏良的結果，這是一個有制度的政黨該有的處理方法嗎？

請繼續往下閱讀...

高宇彥強調將在平鎮獨立參選

民眾黨在龜山區、八德區徵召周曉芸、林晏良，及在平鎮區提名吳正吉參選市議員，引爆黨內反彈。高宇彥前天發布退黨聲明，強調「黨意與民意顯有落差，沒有繼續留下來的必要」，將在平鎮獨立參選，直言擔任黨部主委後發現「雖肩負責任，卻無實質權限，黨務運作高度中央集權，地方意見往往難以被尊重與採納」，正常拜會市長、議長，反被黨中央警告，退黨不是放棄理想，而是選擇繼續奮戰，寧可戰敗於沙場，也不願意在沉默中，被莫名抹去。

高華宏批完成初選 規則卻變

高華宏表示，早就按民眾黨制度完成初選程序，最後規則卻變了，所謂「更適合的人選」竟是在三蘆初選失利後（指周曉芸），被安排來龜山的人，一句「觀感不好」就能直接關上龜山人的門。

民眾黨中央黨部人員受訪表示，龜山選區當初有黨代表曾姸潔、區主任高華宏登記初選，但曾未繳交十五萬元初選民調費用而不列入，該黨選舉決策委員會考量高華宏的哥哥高華駿已獲國民黨提名，若兄弟同時被不同政黨提名在同選區參選，給外界觀感不好，才徵召周曉芸。

江沛育民調勝遭停權 改徵召林晏良

至於平鎮選區高宇彥與吳正吉進行民調，高起步太晚而失敗，黨部沒有理由不提名吳；江沛育雖於八德選區民調勝林晏良，但遭檢舉派人抽取林的文宣、春聯與紅包袋，民眾黨中評會對江作出停權處分，停權期間無法參選，所以改徵召林。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法