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    首頁 > 生活

    苗栗麻疹境外移入 112人監測

    2026/05/23 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣新增一例麻疹境外移入確定病例，為卅多歲外國籍女性，曾於五月十三日晚間六點到八點在頭份市大全聯的三商巧福用餐，苗栗縣衛生局就相關場域及大賣場已加強清消，並匡列接觸者共一百一十二人，包含同住者、民宿餐飲業者及就醫接觸者，將持續進行健康監測至六月八日，並公布個案足跡，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至六月三日。

    衛生局說明，該名外國籍女性於五月十二日自泰國入境旅遊，十五日開始有發燒症狀，十七日從臉部、耳背到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，於廿一日疾病管制署研判為確定病例。

    衛生局指出，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前四天至後四天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於一歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

    衛生局表示，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地衛生所、苗栗縣防疫專線：〇三七—七二二六二〇或一九二二聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

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