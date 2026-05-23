苗縣西湖也發現金5000 7月入袋

繼三灣、銅鑼兩鄉之後，苗栗縣西湖鄉也將普發現金！西湖鄉代表會於廿一日定期會三讀通過「苗栗縣西湖鄉振興經濟發放自治條例」，凡去年十二月卅一日以前設籍西湖鄉者，每人五千元；公所規劃於七月十日起發放，約五千八百多人受惠。

西湖鄉代會副主席吳峻毅於今年初臨時會提案指出，現金發放有助於紓緩民眾在通膨環境下的生活壓力，並透過刺激內需來維持經濟動能，以達振興經濟效益，建請公所辦理普發現金五千元，提升鄉民幸福感，獲審議通過。

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鄉長高阿賜也有感物價上漲，造成鄉親生活壓力，評估公所今年有西湖溪疏濬土石販售收入，請公所擬訂自治條例，於昨天鄉代會定期會獲全體代表同意三讀通過，並規劃七月十日起發放。

鄉公所民政課表示，發放對象為去年十二月卅一日以前戶政資料設籍西湖鄉者，可取得五千元補助，另符合資格者，但不幸於今年因故或疾病死亡者，其繼承人仍可領取。約五千八百多人受惠，經費約三千萬元。

民政課表示，六十五歲以上長者規劃於七月十日直接匯款入個人敬老禮金帳戶，其他鄉親則規劃於七月十一日在各村活動中心現場發放；若未能當場領取者，可於七月十三日到十七日到公所領取。

另，銅鑼鄉普發現金，每人八千五百元，六月廿六日起發放；三灣鄉普發現金，每人五千元，規劃八月前發放。

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