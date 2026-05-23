為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣西湖也發現金5000 7月入袋

    2026/05/23 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    繼三灣、銅鑼兩鄉之後，苗栗縣西湖鄉也將普發現金！西湖鄉代表會於廿一日定期會三讀通過「苗栗縣西湖鄉振興經濟發放自治條例」，凡去年十二月卅一日以前設籍西湖鄉者，每人五千元；公所規劃於七月十日起發放，約五千八百多人受惠。

    西湖鄉代會副主席吳峻毅於今年初臨時會提案指出，現金發放有助於紓緩民眾在通膨環境下的生活壓力，並透過刺激內需來維持經濟動能，以達振興經濟效益，建請公所辦理普發現金五千元，提升鄉民幸福感，獲審議通過。

    鄉長高阿賜也有感物價上漲，造成鄉親生活壓力，評估公所今年有西湖溪疏濬土石販售收入，請公所擬訂自治條例，於昨天鄉代會定期會獲全體代表同意三讀通過，並規劃七月十日起發放。

    鄉公所民政課表示，發放對象為去年十二月卅一日以前戶政資料設籍西湖鄉者，可取得五千元補助，另符合資格者，但不幸於今年因故或疾病死亡者，其繼承人仍可領取。約五千八百多人受惠，經費約三千萬元。

    民政課表示，六十五歲以上長者規劃於七月十日直接匯款入個人敬老禮金帳戶，其他鄉親則規劃於七月十一日在各村活動中心現場發放；若未能當場領取者，可於七月十三日到十七日到公所領取。

    另，銅鑼鄉普發現金，每人八千五百元，六月廿六日起發放；三灣鄉普發現金，每人五千元，規劃八月前發放。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播