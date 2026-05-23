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    首頁 > 生活

    頭份四月八迎媽祖 16校PK創意供桌

    2026/05/23 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    永貞國小同學扮成報馬仔，吸引眾人目光。（頭份市公所提供）

    永貞國小同學扮成報馬仔，吸引眾人目光。（頭份市公所提供）

    永貞宮登場 學子結合美勞、糖果、零嘴等 打造「五牲」供品 還扮成報馬仔

    苗栗縣頭份四月八系列活動「青年爐主創意供桌迎媽祖」比賽，昨在田寮永貞宮廟埕打頭陣登場，十六所國中小學學子，結合美勞、糖果、零嘴等，打造創意「五牲」供品，還有學子扮成報馬仔，吸引眾人目光，也展現頭份四月八慶典文化的傳承。

    比賽邀請永貞宮前主委傅福雄、民俗專家鍾椿煇、畫家丘璦珍，分別以在地典故、民俗文化、視覺美感進行評分。國中組由建國國中獲得特優；國小組則由永貞國小拿下金質獎，並連續三年奪冠。

    建國國中特優 永貞國小連三年奪冠

    頭份市長羅雪珠表示，頭份四月八節慶，面對頭份市快速進步，傳統習俗的保存延續並不輕鬆，感謝永貞宮對於維護在地文化的堅持，年年舉辦四月八媽祖遶境。

    永貞宮主委張淑芬也表示，自從舉辦青年爐主創意供桌後，四月八媽祖遶境也看到很多小朋友，加入迎神敬神的隊伍，陪著家中的大人在家門口迎媽祖頭香，讓在地信仰文化、特色節慶的延續傳承。

    上公園及市公所周邊 展出特色燈樓

    市公所表示，今年活動結合頭香、米粉香及茶香等地方特色意象，透過宗教、藝文、美食及音樂等多元活動，展現頭份四月八文化魅力與城市特色。除昨天登場的青年爐主創意供桌迎媽祖」比賽，活動期間於上公園及市公所周邊也有賞燈專區，展出由學生手做燈籠組成的特色燈樓，讓民眾感受沉浸式節慶氛圍。

    今晚辦庄神搖滾演唱會 明比炒米粉

    今日晚間則將在六合運動場舉辦「庄神搖滾演唱會」，邀請安心亞、芒果醬、怕胖團、甜約翰、U︰NUS及呂允等人氣藝人與樂團接力演出。

    明天緊接著舉辦炒米粉大賽，將集結來自苗栗縣各鄉鎮及新竹市廿組隊伍同場較勁，現場可品嚐特色炒米粉，也將舉辦人氣票選，投票民眾可兌換限量東方美人茶飲。

    學子說明創意供桌理念。（頭份市公所提供）

    學子說明創意供桌理念。（頭份市公所提供）

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