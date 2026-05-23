六都最後一名 新北公園綠地消失中

新北的公園綠地等公設比率偏低，僅1.2％，六都最低。圖為鶯歌永吉公園。（資料照，記者黃政嘉攝）

都計占比低 減少逾37公頃 市府：透過市地重劃及擴大都計 增加綠地

民進黨新北市議員張嘉玲、彭佳芸昨在市政總質詢指出，新北的公園綠地等公共設施比率偏低，僅一．二％，是六都最低，建議讓屋頂變綠地，鼓勵民間業者開闢綠地。新北市長侯友宜坦言需持續改善，目前透過市地重劃及擴大都市計畫等方式，增加綠地。

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桃園增355、高雄增173公頃

張嘉玲表示，依都市計畫法第四十五條，五類開放性公共設施應占都市計畫面積十％，據內政部、新北市城鄉局統計資料，二〇二四年底，新北僅一．二％，而二〇一五年至二〇二四年間，桃園市增加三五五公頃，高雄市增加一七三公頃，但新北市卻減少卅七公頃。

城鄉局副局長邱信智說，已開闢的公園不會被消失，早期有些跨縣市的部定計劃，比如林口、東北角，統計數據會有落差，但「不可否認」公園綠地比率偏低。

彭佳芸說，以蘆洲為例，都市計畫總面積約六八〇公頃，不過五類開放性公共設施比例僅一．八三三％。

議員建議提高公設回饋比率

彭佳芸問，未來蘆洲南北側若進一步提高容積率，是否也會提高公設回饋比率？邱信智說，若容積提高，確實需要有更高回饋，目前住宅區建蔽率已縮減至五十％，盼保留更多開放空間。

參考日韓模式 鼓勵民間參與

張嘉玲建議，單靠公部門財力不足，建議市府參考日本或韓國模式，讓屋頂變綠地，增加誘因讓民間參與，此外，市府應研究如何讓容積移轉代金能跨區使用，讓市府跨區運用。

侯友宜回應，容積移轉代金的意見非常好，能解決一大部分問題，鼓勵業者開闢綠地也是很好的方向，環境友善是該走的路。

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