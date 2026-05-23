新北4校通報鼠患 市府竟未將校園列熱區

新北教育局已請學校辦理環境清消，必要時協請專業病媒防治公司入校服務、追蹤防治成效。（新北市教育局提供）

學生桌上有排泄物、上課時間出來覓食、抽屜物品遭啃咬 市府：成立專案小組支援學校

新北市已累計二個漢他病毒病例（一例為新北居民在基隆市感染），市議員彭佳芸昨天質詢時指出，三重五華國小鼠患嚴重，學生書桌出現老鼠排泄物，三重集美國小有老鼠在上課時間跑出來吃東西，令家長擔憂。市長侯友宜、教育局長張明文說，目前共有四校通報老鼠問題，已通令各校加強環境清潔，市府成立專案小組積極支援學校鼠害防治。

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家長憂師生感染漢他病毒 影響健康

民眾可能因接觸老鼠唾液、排泄物而感染漢他病毒，彭佳芸說，學校有老鼠難免，但五華國小家長陳情，校內學生抽屜物品遭老鼠啃咬、桌面有老鼠排泄物；集美國小也有老鼠，已直接影響師生健康，市府列管三九六四處高風險鼠患熱區，是否包括學校？

環保局長程大維說，目前列管三九六四處高風險鼠患熱區主要是易有食物、易生髒亂處，例如夜市等（未包含學校），針對校園周邊側溝也有加強清淤。

教局：全力支援清消 專業公司入校服務

侯友宜、張明文回應，市府成立專案小組與研擬處理SOP，加強協助學校經費與衛教，也通令學校加強環境整頓、垃圾清運，目前已接獲四校通報，只要學校需全校清消、病媒防治，教育局會全力支持。

彭佳芸表示，校方持續放置黏鼠板、捕鼠器，也定期消毒，問題仍未改善，老鼠不是只靠清消就能解決，有時與校舍、管線老舊破損有關，學校經費捉襟見肘，市府應提供專案防治預算，協助學校進行擋鼠工程、管線修繕與環境改善，並針對不同校園狀況進行個案評估。

侯友宜回應，會請教育局建立分級支援制度，逐一支援有需要的學校。

教育局補充，針對通報的四校，已要求學校加強校園環境清潔、垃圾與廚餘管理，並全面巡檢校內排水溝、地下室、倉儲空間等可能孳生病媒區域，必要時協請專業病媒防治公司入校服務、追蹤防治成效；針對鼠類排泄物，也請學校依防疫指引配戴口罩及手套清理，並使用稀釋漂白水消毒。

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