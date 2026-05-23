大撈墾丁潮間帶海膽 男送辦

生態豐富的後壁湖大光沙灘潮間帶，圖為海膽。（記者蔡宗憲攝）

近日有遊客在墾丁國家公園後壁湖周邊潮間帶，驚見一名男子無視保護區規定，大肆採捕珊瑚礁等珍貴生物。遊客目擊該名男子將手伸向各類潮間帶生物，就怕連色彩斑斕的硨磲貝也慘遭「毒手」，急忙向警方舉報。保七總隊第八大隊獲報，火速派員前往現場查緝，當場人贓俱獲，將該名江姓男子移送法辦。

無視身旁遊客異樣眼光 塞入袋中

案發地點位於生態豐富的後壁湖大光沙灘潮間帶，該區域屬於國家公園保護區範圍，嚴禁採摘、捕獵任何生物。二十日傍晚，這名江姓男子無視明顯的生態保育警告，也無視身旁遊客的異樣眼光，將大自然的寶藏視為囊中物，隨手將採捕到的螺貝與海膽塞入袋中。

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保七總隊第八大隊後壁湖小隊員警接獲報案後，立即現場攔查。江男啞口無言，隨身攜帶的袋子裡，裝滿剛從礁岩上剝離的受害生物。警方針對江男違法行為進行錄影蒐證，依違反「國家公園法」規定開單舉發。

後壁湖生態環境脆弱 硨磲貝生長緩慢

警方指出，墾丁國家公園內任何採捕行為皆屬違法，且後壁湖周邊生態環境極為脆弱，尤其珍貴硨磲貝生長緩慢，一旦遭受人為破壞，不僅造成生態失衡，更難以挽回。警方強調，民眾在國家公園內遊憩，應秉持「除了足跡，什麼都不留；除了攝影，什麼都不取」的觀念，切勿心存僥倖，以身試法。

此次查獲的江姓男子，除被舉發外，警方後續將函請墾管處進行裁罰，可處三千元罰金。墾管處表示，將加強熱點區域的巡邏密度，呼籲民眾共同守護這片美麗的海洋家園。

生態豐富的後壁湖大光沙灘潮間帶，圖為色彩斑斕的硨磲。（記者蔡宗憲攝）

一名男子在墾丁國家公園潮間帶大肆採捕螺貝與海膽，被警方當場人贓俱獲。 （警方提供）

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