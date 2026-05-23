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    首頁 > 生活

    防成長津貼被挪用 家長團體籲配套追蹤

    2026/05/23 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    賴總統在520就職1週年宣布發放0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年上路，將有308萬名兒少因此受惠，每年經費1875億元。（資料照）

    賴總統在520就職1週年宣布發放0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，預計明年上路，將有308萬名兒少因此受惠，每年經費1875億元。（資料照）

    發錢改善孩子生活品質 監護人心態是關鍵

    總統賴清德在就職兩週年談話中，宣布「台灣人口對策新戰略」，對抗少子女化，推出〇到十八歲成長津貼，將每人每月發放五千元。家長團體對此政策多持肯定態度，但也提醒，應有完善制度設計與追蹤津貼用處的機制，擔心若缺乏配套，補助未必能直接改善孩子的生活與照顧品質。

    補貼救少子女化 憂排擠其他預算

    台灣家長教育聯盟常務理事謝國清直言，過去政府已經在少子女化的問題上補貼很多錢，但從生育率來看顯然無效，光補貼經費是不足的，更讓人憂心會排擠到其他預算。

    謝國清憂心指出，從財劃法之後就可以看出，地方得到更多錢，卻可能會被移作他用，例如免費營養午餐，對教育軟硬體的提升沒有幫助。他認為，應著重把現有的教育及福利事項確實辦好，例如解決老師不願意留在校園的問題，一〇八課綱能推動更完善等都是。

    是否真正用在孩子身上 國教盟盼留心

    國教盟理事長王瀚陽肯定政府願意加碼兒少，支持發放的五千元津貼政策，但這筆錢是否真正用在孩子身上，需要制度設計與追蹤。因為十八歲以下多由監護人管理金錢，如果缺乏配套，補助未必能直接改善孩子的生活與照顧品質。

    請假、升遷、工時 形成育兒壓力

    王瀚陽認為，許多家庭不敢生、不敢多生，是因為職場對婚育女性與育兒家庭支持不足，請假、升遷、工時都可能形成壓力。此外，有些孩子因特殊需求或照顧困難，必須由家人在家照顧，卻反而拿不到相應支持，等於懲罰最辛苦的照顧者。現金補助可以做，但必須搭配職場友善、托育支持與特殊家庭照顧補助，才是真正幫助孩子與家庭。

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