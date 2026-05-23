善的循環 消防隊義捐機車 83歲男版陳樹菊等值捐家扶

趙文正與他捐贈的消防警備車。（記者許國楨攝）

記者許國楨／專題報導

台中街頭經常能看見八十三歲拾荒伯趙文正，騎機車、載滿紙箱與回收物穿梭巷弄，數十年來，他靠著拾荒捐款超過四百萬元，曾獲富比士評選為「亞洲行善英雄」，譽為「男版陳樹菊」，最近他與台中市消防局第七大隊勤工分隊間，再度寫下一段令人動容的「善的循環」。

趙文正出生於貧困家庭，家中共有七個兄弟姊妹，因繳不起學費，只有小學畢業便外出工作，他回憶，小時候窮到沒鞋穿，只有過年時媽媽才買一雙大一點的鞋。他深刻體會弱勢孩子的艱辛，也埋下日後行善的種子。

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趙文正7成收入都捐出 48年捐逾4百萬

卅五歲起，趙文正開始固定捐款，當時他月薪不高，拿三成收入家用、七成捐給家扶中心、育幼院、世界展望會等公益團體，為了多賺一些錢，他白天在鐵工廠擔任清潔工，下班後再四處做資源回收，經常從清晨忙到深夜。

早在二〇一一年，他便曾自掏腰包捐贈一輛消防警備車給勤工分隊，這輛車至今已出勤超過七萬八千公里，陪伴消防人員歷經無數救援任務，是分隊重要夥伴。

車禍機車報廢 消防隊集資2.5萬購新車

今年初趙文正發生車禍，長年騎乘、用來載運回收物的機車因此報廢，勤工分隊同仁得知後，大家悄悄集資二萬五千元，替他添購一輛微型二輪電動機車，希望伯伯未來做回收時，能更加安全輕鬆。

這份心意竟激起更大的善念，近日趙文正特地帶著一張捐款收據回到分隊，讓所有消防弟兄當場紅了眼眶，原來，他將同樣的二萬五千元全數捐給「台灣兒童暨家庭扶助基金會」，收據上的捐款人名稱，寫著「台中市政府消防局第七大隊勤工分隊暨全體同仁」。

大家一起做好事 社會才會越來越好

趙文正說，消防弟兄幫助他，他也希望把這份溫暖再送給需要幫助的孩子，「大家一起做好事，社會才會越來越好。」勤工分隊同仁則感動表示，伯伯一輩子省吃儉用，自己捨不得花，卻總把錢拿去幫助別人。

「原本只是想回報伯伯多年來對消防的支持，沒想到最後反而又被他上了一課。」小隊長張力峰說。如今八十三歲的趙文正仍退而不休，每天持續做回收、持續捐款，當被問到要做到什麼時候？他笑著說：「能做多少算多少，就做到不能做為止。」

沒想到阿伯反手以該分隊名義，同額捐款家扶，令人動容。（張力峰提供）

台中市消防局勤工分隊近期悄悄集資2萬5000元，替阿伯添購一輛微型二輪電動機車。（張力峰提供）

拾荒做慈善的趙文正阿伯曾獲富比士評選為「亞洲行善英雄」，譽為「男版陳樹菊」。（記者許國楨攝）

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