稱吃了就有效 當心罰500萬

食藥署近日公告「食品廣告合規輔導指引」，希望透過行政輔導方式協助產業理解法規界線。（資料照）

網紅業配、開箱分享 具招徠消費效果 均可能被認定是醫療廣告

食品廣告若透過文字、圖像、動畫或其他方式暗示具有醫療效能，最重可處五百萬元罰鍰！衛福部食藥署近日發布「食品廣告合規輔導指引」，明確提醒，新型態的網紅業配、開箱分享、使用者見證等行銷，只要具有招徠消費效果，均可能被認定屬廣告範疇，須遵守食品廣告相關規定。

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食品廣告合規輔導指引 避免踩雷

食藥署表示，此次公布指引主要是依現行食品廣告規範，將常見爭議與違規態樣，以案例及判斷邏輯方式整理，提供食品業者、廣告代理商、行銷業者及內容創作者參考，希望業者在刊播前先行檢視，降低違規風險，而非裁罰後修正。

食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智昨天指出，食品廣告長年占整體違規廣告相當比例，其中又以涉及醫療效能、瘦身及疾病改善等宣稱最常見；訂定指引是希望透過正向輔導，協助業者理解法規的界線。

鄭維智說明，食品廣告是否違規，核心概念並非看單一用字，而是採「整體廣告表現」認定，會綜合檢視文字內容、圖像呈現、案例分享、影片設計及前後文脈絡等因素。即使未直接提到疾病名稱，若透過隱喻、暗示、諧音、錯別字等方式，使消費者產生產品可改善或治療疾病的聯想，也可能涉及宣稱醫療效能。

諧音、隱喻、壞東西 高風險態樣

指引也列出多項高風險表現方式。例如使用「三高」、「血濁」、「肝火」等社會通俗用語描述身體狀態，再搭配血管變通暢、數值恢復正常等圖像或動畫，可能被認定涉及醫療暗示；另外，以「管路」代指血管、以「壞東西」影射病毒、癌細胞或導致疾病的體內成分，也屬高風險態樣。

食藥署強調，相關案例僅為「例示」而非「負面表列」，不取代衛生機關依個案所為的實質認定與裁量。

此外，食藥署也提醒，現代食品行銷模式多元，「廣告」不再限於電視或平面媒體，無論是網紅業配、直播帶貨、社群貼文、心得分享或見證內容，只要足以引導消費者連結特定商品、購買方式或交易行為，即可能構成廣告，相關內容均不得涉及不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能。

食藥署指出，若食品廣告涉及不實、誇張或易生誤解，可處四萬元以上、四百萬元以下罰鍰；若涉及宣稱醫療效能，可處六十萬元以上、五百萬元以下罰鍰，並得按次處罰、命停業或廢止登記。

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