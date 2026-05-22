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    首頁 > 生活

    鐵路高架化 陳世凱允斗六車站納商業機能

    2026/05/22 05:30 記者李文德／雲林報導
    交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定，交通部長陳世凱昨前往斗六車站現勘。 （記者李文德攝）

    交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定，交通部長陳世凱昨前往斗六車站現勘。 （記者李文德攝）

    交通部已通過可行性研究報告 總工程費逾220億元

    交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定，交通部長陳世凱昨前往斗六車站現勘，地方希望政院儘速核定，並改善斗六車站重建後經濟效益；陳世凱表示，車站具商業化功能的意見將納入。

    縣府獲交通部補助進行斗六市區鐵路高架化可行性評估，盤點市區沿線六公里的鐵路會經過七個平交道、三座陸橋、二個地下道，工程預計拆除兩處陸橋，並設置臨時平交道，總工程費逾二二〇億元，上月底交通部通過可行性研究報告，將報請行政院核定。

    報行政院核定 地方盼加速行政程序

    陳世凱昨由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、公路局長林福山等人陪同到斗六車站現勘。張麗善說，縣府自籌款從廿七億提高至四十二億元，待行政院核定就可進入綜合規劃，希望後續能儘速推動甚至縮短時程。因應鐵路高架化，斗六車站將重建，希望交通部等單位評估車站經濟效益，納入在地消費需求，讓車站可以招商引資。

    張嘉郡表示，此次考察記錄將請交通部函送各考察委員及交通委員會，未來還有漫長的路要走，希望能縮短規劃、工程時間。

    陳世凱指出，鐵路阻隔斗六東、西兩側發展，目前「鐵路立體化計畫」可行性評估案已通過，此工程效益非常高，後續程序會持續努力，台鐵公司也因應未來工程，規劃臨時軌道等，並承諾重建車站納入具備商業化功能。

    縣道164線拓寬 中央先補助規劃費

    一行人再前往水林現勘「縣道一六四線拓寬第二、三期工程」，地方要求中央補助工程經費。陳世凱表示，總經費逾十億元，金額相當大，將由中央先補助規劃設計經費，後續再視計畫執行年度與預算規模分期推動。

    交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定。 （記者李文德攝）

    交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定。 （記者李文德攝）

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