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    首頁 > 生活

    台南首場民進黨姊妹回娘家 高唱「挺Women的歌」

    2026/05/22 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    民進黨中央黨部啟動台南輔選，首場活動「民進黨姊妹回娘家─挺Women的歌」昨在南區明亮里活動中心登場。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨中央黨部啟動台南輔選，首場活動「民進黨姊妹回娘家─挺Women的歌」昨在南區明亮里活動中心登場。（記者洪瑞琴攝）

    民進黨中央黨部啟動台南輔選，首場活動「民進黨姊妹回娘家─挺Women的歌」昨在南區明亮里活動中心登場，由中央黨部性別平等部主辦，號召女性支持者齊聚台南，以音樂與交流凝聚姊妹力量，也為年底選戰暖身。

    活動以「挺Women的歌」為主題，象徵女性發聲，吸引不少支持者參與。台南市信賴台灣姊妹會理事長張麗慧、總統府國策顧問康銀壽夫人莊秋昭到場力挺，台南市副議長林志展及賴系、非賴系議員也都來站台。多支社區隊伍輪番獻唱，以歌聲支持女性參政，現場氣氛熱烈。

    立委陳亭妃表示，這是黨中央首場輔選，台南不僅要在二〇二六選戰全力拚勝選，更要在二〇二八幫總統賴清德顧好本命區、贏得連任。她也提到賴清德總統就職兩週年宣布育兒成長津貼等政策，展現對年輕家庭與下一代的照顧。

    民進黨主席特助呂孫綾代表黨主席賴清德向台南婦女界致意，並期待台南選戰再創佳績。民進黨性平部主任李晏榕說，「姊妹回娘家」系列活動結合女性議題、音樂演出與地方交流，以輕鬆活潑方式，鼓勵更多女性參與公共事務。

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