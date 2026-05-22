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    首頁 > 生活

    台南兒藝節開跑 數位創作、尬舞、秀才藝

    2026/05/22 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    2026「台南市兒童藝術教育節」昨日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    2026「台南市兒童藝術教育節」昨日熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    第七屆「南市兒童藝術教育節」熱鬧登場，以「藝馬當先．台南SHOW藝夏」為主題，從五月至十月推出系列活動，獲得全國舞蹈比賽特優的紅瓦厝國小帶來《奇幻小城築夢趣》為開幕造勢，象徵台南藝術教育持續藝冠全國。

    5至10月系列活動 五大主軸串聯

    市府副秘書長殷世熙表示，市府推動兒童藝術教育節多年，強調「學生就是主角」，讓孩子透過展演、創作與互動體驗，培養藝術賞析與創意思維能力。

    今年活動以「藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武、藝起SHOW」五大主軸串聯，內容橫跨創意市集、互動遊戲、師生共創展覽、藝術校隊演出及優秀戲劇舞蹈展演，展現孩子動靜皆宜的多元才華。

    教育局長鄭新輝說，台南長期深耕藝術教育，從藝陣文化傳承、校園美感教育到藝才班與社團發展，都希望厚植學生創思美學力。隨著科技進步，今年更將數位創作融入課程，讓藝術教育增添新元素。

    其中「藝起學」親子夏令營結合跨域課程，由藝術教育輔導團教師設計立體書機關搭配數位音樂創作，引導親子把抽象創意轉化成科技藝術作品，同時也融入「社會情緒學習（SEL）」概念，推出「手指塗鴉色彩導引」課程，透過色彩與觸覺互動，讓親子在共創中學習情感表達與彼此接納。

    夏令營結合跨域課程 親子共學

    「藝起賞」則在新營文化中心展出「奔想馳夢原野─創作邀請展」及「頑琵世界藝想趣─小黑琵兒童文學圖文展」，展覽融合童趣與藝術想像。民眾可上「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁查詢活動資訊。

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