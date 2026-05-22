為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    往竹科道路坑洞補丁 民怨像坐蹦蹦車

    2026/05/22 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    竹市柴橋路和明湖路隨處可見坑洞及補丁，用路人批市府縱容挖路廠商。（記者洪美秀攝）

    竹市柴橋路和明湖路隨處可見坑洞及補丁，用路人批市府縱容挖路廠商。（記者洪美秀攝）

    新竹市明湖里、柴橋里市民投訴指稱，從國道茄苳交流道往市區必經的柴橋路，是通往竹科的重要道路，但路面隨處可見坑洞及補丁，且這種情況已持續好幾個月，這是下國道往市區的重要道路，市府彷彿置若罔聞，附近居民每天開車經過，都感覺像坐蹦蹦車般，更嘆如果是孕婦，這樣的路面坑洞，恐有導致流產之虞。

    竹市柴橋路違規廣告未取締 市容髒亂

    市民抱怨，柴橋路及明湖路鄰近竹科園區，不少科技人都住在此區域，但市府似乎把這些區域當化外之地，開車從交流道下來往柴橋路再到市區明湖路，道路坑洞難以計數，市府任由挖掘廠商隨意假修復，道路崎嶇不平且到處是補丁，批市府連最基本的路平都做不好，還能做什麼大事，更嘆被市府當二等公民對待。

    市民說，柴橋路道路除崎嶇坑洞不斷外，路邊還貼滿各種違規廣告，但市府卻對違規廣告視若無睹，是標準的「破窗效應」，業者看到市府沒取締拆除，也紛紛掛起違規廣告看板，這樣的髒亂市容不忍卒睹，市府竟還能發布高滿意度的民調自嗨，根本是悖離民意。

    養工處：已納路平計畫 將刨鋪加封

    市府養工處表示，針對柴橋路面老化及管線回填造成的坑洞，已完成盤點，並納入今年路平計畫第一階段辦理。民眾看到路面上的補丁，是市府進場前先做的小區塊修復，後續會再依專案進度刨鋪加封。

    針對柴橋路沿線擋土牆遭業者違規懸掛大型商業廣告布條，市府已啟動查報機制，並通報給權責單位，會協請權責單位依規定強制拆除，並對違規行為人開罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播