往竹科道路坑洞補丁 民怨像坐蹦蹦車

竹市柴橋路和明湖路隨處可見坑洞及補丁，用路人批市府縱容挖路廠商。（記者洪美秀攝）

新竹市明湖里、柴橋里市民投訴指稱，從國道茄苳交流道往市區必經的柴橋路，是通往竹科的重要道路，但路面隨處可見坑洞及補丁，且這種情況已持續好幾個月，這是下國道往市區的重要道路，市府彷彿置若罔聞，附近居民每天開車經過，都感覺像坐蹦蹦車般，更嘆如果是孕婦，這樣的路面坑洞，恐有導致流產之虞。

竹市柴橋路違規廣告未取締 市容髒亂

市民抱怨，柴橋路及明湖路鄰近竹科園區，不少科技人都住在此區域，但市府似乎把這些區域當化外之地，開車從交流道下來往柴橋路再到市區明湖路，道路坑洞難以計數，市府任由挖掘廠商隨意假修復，道路崎嶇不平且到處是補丁，批市府連最基本的路平都做不好，還能做什麼大事，更嘆被市府當二等公民對待。

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市民說，柴橋路道路除崎嶇坑洞不斷外，路邊還貼滿各種違規廣告，但市府卻對違規廣告視若無睹，是標準的「破窗效應」，業者看到市府沒取締拆除，也紛紛掛起違規廣告看板，這樣的髒亂市容不忍卒睹，市府竟還能發布高滿意度的民調自嗨，根本是悖離民意。

養工處：已納路平計畫 將刨鋪加封

市府養工處表示，針對柴橋路面老化及管線回填造成的坑洞，已完成盤點，並納入今年路平計畫第一階段辦理。民眾看到路面上的補丁，是市府進場前先做的小區塊修復，後續會再依專案進度刨鋪加封。

針對柴橋路沿線擋土牆遭業者違規懸掛大型商業廣告布條，市府已啟動查報機制，並通報給權責單位，會協請權責單位依規定強制拆除，並對違規行為人開罰。

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