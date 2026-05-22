大溪觀音溪幹線治水 目標25年不溢堤

「觀音溪幹線排水治理計畫」獲經濟部核定，以二十五年不溢堤為防洪目標。（桃園市水務局提供）

計畫獲經濟部核定公告 全長2.2公里 擬定拓寬、浚深、跌水工法改善

桃園市轄管區域排水的大溪區觀音溪幹線，以往未曾辦理治理規劃工作，整體排洪能力受阻，市府水務局辦理「觀音溪幹線排水治理計畫」，今年完成整條排水幹線治理計畫與用地範圍線劃定，以廿五年不溢堤為防洪目標，提案於月前獲經濟部核定公告，完成重要里程碑，初估改善總經費二億五千四百萬元，將向中央爭取補助。

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初估總經費逾2.5億元 爭取中央補助

水務局長劉振宇昨表示，因應極端氣候帶來的強降雨挑戰，持續推動轄內主要河川及區域排水治理計畫，觀音溪幹線集水區位於大漢溪中游河段，全長二．二公里，集水區面積二．九二平方公里，二〇〇五年十一月公告縣管區域排水，因應升格，二〇一七年五月公告變更為市管，除建立觀音溪幹線排水系統相關水情資料，並依據集水區地文、水文、人文環境及以往洪災成因，檢討水路通洪能力、分析處理關鍵，確定規劃與治理方針。

集水區義和里 積淹水損害有機蔬菜

水務局綜合企劃科長何積忠指出，觀音溪幹線集水區涵蓋大溪區一德里、康安里、義和里及福安里等四個里，以義和里占比最大，達集水區總面積約六十六．五％。

觀音溪幹線以往受到中上游部分河段窄縮、攔水堰及橋梁過低等影響，導致整體排洪能力受阻，經團隊專業水文調查與科學模擬，擬定拓寬、浚深、跌水工法改善等綜合治水方針，歷經專家嚴格審查，明確劃定未來的工程空間，也讓後續的土地取得、護岸改善工程有依據。

何積忠說，這項計畫的綜合治水對策包括改善護岸、攔河堰及橋梁，整治工程完成後，在廿五年不溢堤的保護標準下，將消除洪水漫溢造成大面積淹水的風險，使居民降低水患威脅，並減少各項財務損失。

義和里長簡淵川表示，里內種植有機蔬菜面積約廿公頃，過去觀音溪遭逢豪大雨，曾多次溢堤造成農田積淹水、農作物受損，如今中央核定治水計畫，地方樂觀其成。

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