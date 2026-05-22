卓蘭、通霄「石葡萄」災情 核定天災現金救助

苗栗縣卓蘭鎮、通霄鎮葡萄四月間授粉期遇南風、豪雨等天候因素，引發授粉不良災情，經縣府農業處及公所等單位勘查，提報農業部爭取天然災害救助，獲核定每公頃救助十九．五萬元，兩公所即日起至六月三日的週一至週六受理申請。

縣府農業處指出，四月四日至六日期間，卓蘭累積雨量高達二四五毫米，之後於四月十日至十二日又逢日均濕度低於五十％的極端乾燥天候。在南風豪雨與劇烈濕度變化的雙重打擊下，導致葡萄花粉活性嚴重受阻，引發授粉不良與單偽結果的「石葡萄」災情。

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卓蘭鎮長詹錦章與議員陳春暖於期間持續協助關心農友，兩人表示，石葡萄為葡萄授粉不良、著果率不佳，導致出現大批顆粒小、無法繼續長大、無籽的假性結果，即俗稱的「石葡萄」，農民收成受衝擊。

農業處統計，主產區卓蘭鎮的巨峰葡萄農情面積為四百廿六．三九公頃，速報災損面積已達八十八公頃；其他品種葡萄速報受損面積為一．九二公頃，整體平均損害程度廿五％，達到天然災害救助標準。

經縣府彙整提報，農糧署昨公告，卓蘭鎮、通霄鎮葡萄災損獲核定救助，救助額度為每公頃十九．五萬元，農業處請受損超過兩成農友於即日起至六月三日的週一至週六，逕至公所辦理。

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