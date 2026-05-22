台中公車運量降 議員批脫班、班距長

台中公車運量持續下滑，年減一百七十萬到一百八十萬人次，多名議員質疑市府歸因於疫情後民眾運具偏好改變。（記者蘇孟娟攝）

台中公車運量持續下滑，年減一百七十萬到一百八十萬人次，多名議員質疑市府歸因於疫情後民眾運具偏好改變，轉移到捷運、YouBike等，但議員黃守達表示，交通部統計台中包括YouBike等非機動運具市占率三年來反下降，且民眾日常使用運具調查，私人機動運具增加〇．九％，整體公共運輸數並未明顯成長，與市府說法不同，真相應是台中公車脫班嚴重、班距太長，無法吸引通勤族所致。

年減180萬人次 市府︰調整路線

交通局表示，持續針對與捷運綠線高度重疊的公車路線等進行路線調整，另也針對需求量的公車路廊推出六大幹線公車，串聯台鐵、捷運及高鐵等軌道運輸，提供便利乘車服務，並與業者合作持續改善駕駛勞動環境留才及攬才，維持公車服務穩定。

請繼續往下閱讀...

黃守達指出，台中公車運量從二〇二三年起每年均減少逾百萬人次，非機動運具市占率在二〇二四年反而下降，且公共運輸市占率只增加〇．二％，私人機動運具反增加〇．九％；另機車駕駛兼用公車只有廿二．八％，自用小客車駕駛兼用公共運輸工具（含計程車）則只有卅二．七％，公車均非機車族及汽車族的替代選項。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法