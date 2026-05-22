盧秀燕稱砍無人機預算為防弊 何欣純批污名化產業

藍白聯手在立法院刪掉無人機預算，民進黨台中市議員質疑影響無人機產業發展，台中市長盧秀燕卻指這是要避免有人利用國家政策污錢，民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨天表示，盧市長所說的「防弊」，是指全台灣的無人機業者，尤其是台中這麼完整的無人機供應鏈，所有業者跟在地員工、在地勞工，他們都是製造弊端的人嗎？

台中市議會廿日進行市政總質詢，針對軍購預算及無人機，民進黨議員質疑軍購遭刪除委製及商購，影響無人機發展，盧秀燕指稱美國部分七千八百億已通過，其他可放到公務預算，是要避免有人利用國家政策污錢。

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何欣純昨天上午至大雅永興宮參拜，並至大雅市場拜票，受訪時表示，盧秀燕過去的態度數變，一下說要支持一兆的軍購案，後來又說要支持八、九千億，說來說去，審出來三讀通過的版本卻是七千八百億。

批盧對軍購案態度數變

盧市長事後對三讀通過國防軍購條例、軍購案沒有任何的表示，而前天回應議員的質詢，都是空口說白話，來掩飾自己沒有影響力、掩飾自己的無能為力、掩飾自己對軍購案的態度數變。

何欣純說，不能用防弊兩個字，用一個要防止貪污的藉口，來污名化所有無人機產業的業者，以及所有供應鏈的勞工，這是本末倒置，應該是要正向地來支持行政院所提出的一．二五兆國防軍購預算。

呼籲支持國防產業自主

何欣純表示，其中這四千七百億就是被國民黨、民眾黨版本所砍掉，是要在地採購、在地委製，要提高國防自主韌性，以及創造台中傳統產業，兼顧無人機供應鏈的一個非常重要的機會，呼籲朝野共同支持國防產業自主。

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