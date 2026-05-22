為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盧秀燕稱砍無人機預算為防弊 何欣純批污名化產業

    2026/05/22 05:30 記者張軒哲／台中報導

    藍白聯手在立法院刪掉無人機預算，民進黨台中市議員質疑影響無人機產業發展，台中市長盧秀燕卻指這是要避免有人利用國家政策污錢，民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨天表示，盧市長所說的「防弊」，是指全台灣的無人機業者，尤其是台中這麼完整的無人機供應鏈，所有業者跟在地員工、在地勞工，他們都是製造弊端的人嗎？

    台中市議會廿日進行市政總質詢，針對軍購預算及無人機，民進黨議員質疑軍購遭刪除委製及商購，影響無人機發展，盧秀燕指稱美國部分七千八百億已通過，其他可放到公務預算，是要避免有人利用國家政策污錢。

    何欣純昨天上午至大雅永興宮參拜，並至大雅市場拜票，受訪時表示，盧秀燕過去的態度數變，一下說要支持一兆的軍購案，後來又說要支持八、九千億，說來說去，審出來三讀通過的版本卻是七千八百億。

    批盧對軍購案態度數變

    盧市長事後對三讀通過國防軍購條例、軍購案沒有任何的表示，而前天回應議員的質詢，都是空口說白話，來掩飾自己沒有影響力、掩飾自己的無能為力、掩飾自己對軍購案的態度數變。

    何欣純說，不能用防弊兩個字，用一個要防止貪污的藉口，來污名化所有無人機產業的業者，以及所有供應鏈的勞工，這是本末倒置，應該是要正向地來支持行政院所提出的一．二五兆國防軍購預算。

    呼籲支持國防產業自主

    何欣純表示，其中這四千七百億就是被國民黨、民眾黨版本所砍掉，是要在地採購、在地委製，要提高國防自主韌性，以及創造台中傳統產業，兼顧無人機供應鏈的一個非常重要的機會，呼籲朝野共同支持國防產業自主。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播