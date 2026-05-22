中捷綠線延伸卡彰化 盧秀燕鬆口評估脫鉤

台中多名議員質疑盧秀燕不推中捷綠線延伸大坑與彰化「脫鉤」，才是卡建設的人。（記者蘇孟娟攝）

議員促別被「綁架」 盧稱恐面臨計畫重送、發包不了 彰縣府︰整體效益遠大於分段

台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫二〇二〇年已獲中央核定，但卡在彰化都市計畫未完成，迄今未能動工，多名議員要求台中市長盧秀燕趕快跟彰化「脫鉤」，讓綠線延伸大坑段先動工，不要被彰化「綁架」；盧秀燕廿一日首度鬆口，兩週內會函請交通部是否跟彰化段拆開，但她也說，若拆開恐面臨計畫重送、發包不了，「搞不好八任市長都標不出去」。

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牽涉彰化都市計畫未完成

彰化縣政府則表示，該案自行政院二〇二四年一月核定可行性研究後，就確立台中大坑段及彰化段同步推動，這是中央與地方的共識，並無其他選項，另因彰化路線牽涉到擴大彰化市東區都市計畫執行進度，縣府強調，會在交通部完成綜合規劃審查，報送行政院之前，完成都市計畫案的核定。

彰化縣府指出，該案整體推動效益遠大於分段推動，縣府為了加速推動，正積極推動擴大彰化市東區都市計畫程序，新路線經過台化廠區，牽涉擴大彰東捷運場站、路線與土地使用分區調整，正加速辦理再公展，如經縣都委會審議通過，即提送內政部都委會審議，以利全案通過核定。

市議員曾朝榮昨總質詢指出，多年來一再向盧秀燕提醒綠線延伸大坑彰化計畫涉彰化都市計畫變更等因素，台中大坑段恐動彈不得，如今她任期只剩半年果然無法動工，大坑線慘被彰化「綁架」，動工遙遙無期。

交通局︰規模小 不利招標

捷工局指出，經積極爭取交通部四月廿九日已進行綜合規劃審查作業；交通局長葉昭甫指出，計畫案預算約二百餘億，大坑段只佔七十餘億，若拆開動工恐因規模太小，不利機電標等招標；盧秀燕也說，現在的交通部長陳世凱是台中人，請議員一起請部長趕快「一次核定、分段施工」。

包括曾朝榮、議員江肇國及李天生指出，早要求她讓大坑段與彰化段脫鉤，但她一再堅持台中跟彰化是生活圈、不能把彰化邊緣化，還一再喊「中央卡台中」，實情是「盧秀燕卡綠線延伸大坑」。

盧秀燕鬆口，可以兩週內行文交通部是否贊成兩段拆開進行，若可以馬上做，「這是我們的成績」，她會更高興。

江肇國肯定她「政策轉彎」，盧秀燕卻說，本來就要求「一次核定、分段施工」沒有轉彎，現在議員要分開市府照辦，「希望留下歷史紀錄」，分開後大坑段只剩幾個站，「搞不好三任、八任市長都標不出去」，不見得比較快。

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