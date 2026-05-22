偵煙、避難室 議會考察台北101消防設備

超高樓救災不易，現採「建築物自救為主、外部救災為輔」，凸顯消防設備完善重要性。台北市議會昨考察全國第一高樓「台北一〇一」的消防安全設施，包含可爬升至九十樓以上的緊急升降機、避難室裝設台積電也在用的「極早期偵煙系統」、兼作年度登高賽使用的特別安全梯。警政衛生委員會第一召集人張文潔說，興建中的「台北雙星」等大型超高層建築或複合式開發案，都應具備系統性的防災思考，以此借鏡。

議員張文潔、林延鳳、張志豪、吳志剛等人昨登上五十九樓辦公層，了解排煙系統與流程，並沿登高賽使用的「賽道」特別安全梯，步行下到五十八樓避難室。業者說明，台北一〇一每八層有兩處避難室，共計廿二處，提供身體不適等短暫停留，也可作為救災前進指揮所整備基地，內存水箱以備火警所需，在特別安全梯銜接處，設有廿四小時運作的緊急求救鈴。

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消防人員表示，全市目前最高的七十公尺雲梯車，最多只能抵達約廿樓，進入高樓火場時，除需穿戴重達卅至四十公斤的防護裝備，還要攜帶水帶、發電機、破壞器材等重型器具，體力消耗極大，大樓內的防火區劃、自動撒水系統與排煙設備平時能否正常運作，非常重要，也希望能有消防專用電梯，以利快速有效率達到救災樓層。

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