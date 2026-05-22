沉浸協會︰產業歸類遊樂園不合理

台北市密室逃脫店發生致死意外，台灣沉浸式體驗協會指出，密室逃脫與沉浸式體驗空間等新興文化產業，不應以遊樂園、娛樂業邏輯來管理，導致部分業者難合法化，被迫走向灰色地帶經營，希望未來制度可改為「實際風險分級管理」。

應改採「風險分級管理」制度

協會指出，沉浸式體驗產業非單純的遊樂設施，內容結合劇情敘事、場景設計、互動機制、表演詮釋與數位科技，不過現行法規仍以娛樂業或遊樂園的邏輯來理解產業，因而成為產業困境。以台北市的土地使用分區來說，沉浸式體驗場域常被歸類到「第卅二組：娛樂服務業」中的遊樂園，造成管制強度與實際風險不成比例。

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除了土地使用問題，建物使用也成為業者的困境。協會表示，現行制度常要求沉浸式體驗場域符合「D-1低密度休閒運動場所」規範，但市場上符合條件的空間極少，最終仍卡在變更程序問題，無法合法營運。

協會強調，若法規對新興文化內容產業設下過高甚至難以達成的合法門檻，最終恐讓部分業者被迫轉向灰色經營，反而更難真正落實安全管理，呼籲政府未來應改採「風險分級管理」，依據容留人數、場館面積、樓層、逃生動線、消防設備等條件制定制度。

台北市府文化局表示，依據中央「建築物使用類組及變更使用辦法」，市府目前的先行認定尚須中央函令作為依據、才能避免爭議、授權市府執法，因此呼籲中央儘速明定全國一致的標準。

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