北市訂產業安全指引 每年稽查2次

密室逃脫「邏思起子」致死案意外發生後四天，北市府才召開府級會議，確認由文化局擔任主責單位，日前針對轄內，共有十二家違反消防安全等項目，並由文化局裁罰一〇四萬元。北市文化局昨公布全國首項「沉浸式內容體驗產業安全指引」，未來一年至少兩次定期稽查，並將公布違規業者名單。

沉浸式場所 強制投保公共意外險

文化局表示，北市府已要求沉浸式內容體驗場所業者，強制投保公共意外責任險，並主動將沉浸式內容體驗場所認定為D1（休閒、文教）類組，相關場所需於一個月內完成建築物公共安全檢查及申報，並納入台北市例行性公安聯合檢查機制。

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文化局指出，沉浸式內容體驗產業安全指引，內容參考產業協會建議，歸納出公共安全、活動流程與道具、業者員工規範及消費者保護等四大面向，並訂定包含表演區應設監視裝置由專人監看或陪同，避免工作人員單人作業；定期辦理道具使用演練等具體要求。

設監視器、避免工作人員單人作業

台灣沉浸式體驗協會秘書長馬偉軒指出，除了本次發生意外的遊具安全需要特別關注外，「恐怖追逐」類的危險程度其實更高，因此對應昨上路的安全指引，加裝監視器並配置專人監看營業空間，可初步做到第一層防護。

文化局也說，市府同時訂定「台北市密室逃脫業者之消費資訊應揭露事項」；為獲得相關規範的法源依據及拘束力，已於十八日函請中央，依消費者保護法第十七條，訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項。

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